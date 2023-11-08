Bakan duyurdu

Ali Yerlikaya yaptığı açıklamalarda “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz” operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" dedi.

BİRÇOK FARKLI İNSANIN BANKA HESAPLARI KULLANILIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan “Sibergöz” operasyonlarında şüphelilerin, ”Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3.000 - 10.000 TL karşılığında temin ettiği, suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı bildirildi. Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu, banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları, toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktardıkları bilgisi de verildi.

PARA DÖVİZ ALTIN VE KREDİ KARTLARINA EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, “Yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre; 71.415 TL Türk Lirasına, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi