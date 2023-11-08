Darende’de Atatürk koşusu

İbrahim Paşa Mahallesi’nde başlayan ve Hacı Derviş Mahallesi’nde tamamlanan 5 kilometrelik koşuda kızlarda Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi’nden Nurgül İlhan birinci, Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Lisesi’nde Azime Nur Kurnaz ikinci, Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Lisesi’nden Arefe Doğan ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Lisesi’nden Ali Altındemir birinci, Aytekin İşleyen ikinci, Ahmet Altındemir'de üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAK

Etkinlikte bir konuşma yapan Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, “'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayata veda etti. 10 Kasım 1938'de aramızdan bedenen ayrılsa da ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyoruz. Bıraktığı mirasa biz sahip çıkarak, O’nu yaşatıyoruz. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı