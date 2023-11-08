Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Tutal’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
95 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tahsin Paker’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Battalgazi,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen M. Zeki Özen’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Kule Sokak, No:6/15 Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Bulgurlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Muharrem Soylu’nun taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi,
70 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hüseyin Ege’nin taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İnsaf Karadağ’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Dedeyazı Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Cebrail Karakaş’ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Doğanşehir,
84 yaşında vefat eden ve Yağca Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen İsmihan İnce’nin taziye adresi: Yağca Mahallesi, Hekimhan,
81 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Aziz Dayanğaç’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.