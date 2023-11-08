İmar ve bayındırlık raporları gündeme geldi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunmayan 12 adet ek maddenin gündeme alınması kararı oylanarak kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında imar ilgili gündem maddelerinin bir kısmı görüşülüp karar bağlanırken bir kısmı Komisyona bir kısmı ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Malatya ili Akçadağ ilçesi Bekiruşağı Mahallesi 153 ada 3, 4, 5 ve 140 ada 19.20.21 parsellerin gelişme meskün konut, ağaçlandırılacak alan, belediye hizmet alanı, park alan olarak planlanmasını içeren nazım imar planı komisyonca uygun görülerek meclis kararıyla kabul edildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 4386 parsel numaralı taşınmaz içerisindeki bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanması için Malatya Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise tahsis süresinin belirlenmesi hususlarında karar alınması için evrak Büyükşehir Belediye Meclisine havale edildi.

Meclis gündem maddeleri arasında yer alan 2024 yılı Performans programı hakkındaki Büyükşehir Belediyesi Strateji Daire Başkanlığı teklifi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı ücret tarifesi hakkındaki teklifi, Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 Mali Yılı Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi ile ilçelerin 2024 mali yılı bütçeleri hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı ise oylanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında diğer gündem maddeleri bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenirken, bazı maddeler de ilgili komisyonlara havale edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı II. Birleşiminin ise 9 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te yapılmasına karar verildi.