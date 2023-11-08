Komşuda kentsel dönüşüm konutları tamamlandı

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları, hummalı bir çalışmanın neticesinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi’nin ilk olarak Karşıyaka Mahallesi'nde TOKİ ile yaptığı protokol çerçevesinde 6 hektarlık alanda 439 konutun inşası hızlı bir şekilde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Elazığ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Abdullahpaşa Mahallesi’nde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ise 160 daire ve 20 ticarethanenin inşa çalışmaları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Her biri 3 artı 1 şeklinde brüt 135 metrekare olarak depreme dayanıklı radye temel üzerine projelendirilen dairelerin ilk etapta kaba inşaat çalışmalarını tamamlayan ekipler, ince işçilik çalışmalarını da hızlı bir şekilde tamamlayarak hak sahiplerine dairelerini teslim etti.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karşıyaka kentsel dönüşüm konutlarının ardından Abdullahpaşa’da sürdürülen çalışmaların da hızlı bir şekilde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği ve yeni konutların çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra altyapı çalışmalarının da tamamlanarak vatandaşların kullanımına hazır duruma getirildiği kaydedildi. Merkez mahallelerde sürdürülen çalışmaların yanı sıra Aşağı Demirtaş köyünde müstakil konutların inşasına devam eden Elazığ Belediyesi, bu konutlardan elde edilen gelirleri ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla riskli yapısını yenilemek isteyen vatandaşlarımıza, ticarethane başına 50 bin, konut için ise 75 bin lira aralığında "Hibe Şeklinde Kira Desteği” olarak sunmaya devam ediyor. Konutlarını teslim almaya başlayan aileler ise depremin yaşandığı günden itibaren devletin varlığını daima yanlarında hissettiklerini ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ettiklerini belirtti.

2021 YILINDA 150 BİN LİRA PARA KARŞILIĞINDA YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Abdullahpaşa Mahalle muhtarı Yavuz Köse, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 24 Ocak depreminin ardından mahalleleri için azimli bir şekilde çalıştığını belirterek,

''24 Ocak 2020 yılında ilimizde meydana gelen deprem afeti nedeniyle mahallemizde birçok yıkım gerçekleşti. Bu yıkımların sonucunda evlerin bir kısmı TOKİ eliyle yerinde dönüşüm şekliyle yapıldı. Bir kısmını da Belediye Başkanımızın ilgili bakanlıklarla görüşüp yerinde dönüşüm çalışmaları yaptı. Burada adalar oluştu. 15 adamız vardı. Bu 15 adadan 2 adamız yerinde dönüşümü kabul etti. Diğer adalarımızda arsaları alma konusunda Belediye Başkanımızdan ricada bulundu. Şu anda yerinde dönüşüm yaptığımız 2 adamızın Malatya yoluna sıfır bir şekilde 160 daire ve 20 dükkân şeklinde inşası tamamlandı. Vatandaşlarımız 2 hafta süre içerisinde anahtarlarını teslim alarak yerleşmeye başladı. Vatandaşlarımızda bu konuda memnunlar. Tekrardan mahallelerine döndüler. Burada belediyemiz kendi finansmanı ile yerinde dönüşümü tamamladı. Vatandaşlarımız 2021 yılında 150 bin lira para karşılığında yerinde dönüşümü gerçekleştirdi. Şu anda 160 dairenin 120 dairesinde vatandaşlarımız hak sahibi oldu. Belediyemiz 40 daire ve 20 dükkanı da satışa sunacak. Buradan elde ettikleri kazançla da ilimizdeki diğer mahallelerde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına da devam edecek. O günlerde biz şahittik. Belediye Başkanımızın azimli çalışmasına şahittik. Vatandaşlarımızda şahitti. Mahallemize böyle bir değeri katan Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımıza da tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’

dedi.

Yeni evlerinin avantajlarından tek tek bahseden hak sahibi Ayşe Dinçer yeni evlerini uygun fiyata teslim aldıklarını kaydederek,

''Yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarından çok memnunum. Sağ olsun Belediye Başkanımız gerekeni yaptı. Verdiği sözü tuttu. Çok şükür biz de evimizden memnunuz. Planını beğendik, evimizi beğendik. En önemli özelliği asansörlü olması, daha sağlam olması, yalıtımının olması. Evlerimiz çok eskimişti. Bakım isteyen yıkıma mahkûm evlerdi. Ev karşılığında bizden alınan ücret fazla değildi. Bir emekli olarak bizi zorladı ama diğer evlere göre çok uygundu. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Yollar olsun parklar olsun sosyal faaliyetler olsun her açıdan çok iyi çalışmalar yapıyor’’

ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla yeni evlerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşadıklarını söyleyen hak sahibi Necdet Kaymaz,

“24 Ocak depreminden sonra Belediye Başkanımız Abdullahpaşa Mahallemizi kentsel dönüşüm alanına aldı. Bu konuyu da defalarca toplantılarda dile getirdi. Bizler bir site sakini olarak, vatandaş olarak Belediye Başkanımıza adamızı siz yapmalısınız dedik. Başkanımızda sağ olsun sözünde durdu. Siz bana güveniyorsanız ben de size güveniyorum dedi. Başkanımız ihale ile müteahhitte verdi. Anahtarlarımızı aldık, evimize taşındık. Çocuklarımızla huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. Eski evimiz 94 m' idi. Şu anda kullanma alanı 115 metrekare, brüt 138 metrekaredir. Belediye Başkanımız her anlamda üzerinde duruyor. Eksiklerimiz olduğunda da kurum müdürlerimiz ile görüşüyoruz. Bizlere yardımcı oluyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Belediye Başkanımıza, geçmiş dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bey’e kendi adıma ve sitem adına teşekkürlerimi sunuyorum’’

şeklinde konuştu.