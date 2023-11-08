MASKİ’ye 4 kadro daha açıldı

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) 4 kadro açarak 17 memur alacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 4 kadro açarak 17 memur alacağını meclise sunarak oy birliğiyle kabul edildi.

MASKİ Genle Müdürlüğü kadro ihdası yapılacak olan unvanlar şu şekilde sıraladı: 6 tane Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, 6 tane Bilgisayar İşletmeni, 3 Biolog ve 2 Fizikçi.