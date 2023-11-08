08 Kas 2023 - 15:56- Gündem

MASKİ’ye 4 kadro daha açıldı

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Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) 4 kadro açarak 17 memur alacak.

MASKİ’ye 4 kadro daha açıldı mask
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Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) 4 kadro açarak 17 memur alacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 4 kadro açarak 17 memur alacağını meclise sunarak oy birliğiyle kabul edildi.

MASKİ Genle Müdürlüğü kadro ihdası yapılacak olan unvanlar şu şekilde sıraladı: 6 tane Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, 6 tane Bilgisayar İşletmeni, 3 Biolog ve 2 Fizikçi.

 
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08 Kas 2023 - 15:56 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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