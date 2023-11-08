Malatya 'da suya indirimde yeni gelişme

2023 Kasım olağan genel kurulu MASKİ tarifler yönetmeliği değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik taslağında yer alan ifadeye göre, 1 Aralık tarihinde geçerli olmak üzere su ücretine yüzde 25 oranında indirim yapılması meclis çoğunluğuyla kabul edildi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise, konuya ilişki şu açıklamalarda bulundu:

“Yüzde 25 indirim gerçekten bizim için çok büyük bir indirim. Gelirimizin dörtte birine tekâmül ediyor. Depremlerden dolayı çok bir gelirimiz kalmadı. Buna rağmen, Başkan Gürkan bize para bulacağını söyleyerek bir indirime gitmemizi istedi. Vatandaşların bu sıkıntılı döneminde tekrar yüzde 25’lik bir indirim istedi. Depremlerden dolayı yüzde 50 civarında gelirimiz gitti. Malatya için bu indirim büyük bir müjde olacak. Diğer iller suya zam yaparken biz indirim yapıyoruz. Hatay dışında en ucuz su tarifesi bizimdi. 30 büyükşehirden Hatay dışında en ucuz su tarifesi MASKİ’dir.”