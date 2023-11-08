08 Kas 2023 - 15:05- Asayiş

Utanma duygusu öldü mü? Jandarma tek tek yakaladı

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Malatya'da depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şahıs yakalanırken 1 şahsın arama çalışmalarının ise sürdüğü bilgisi verildi. 3 şahsa yönelik 4 ayrı adreste düzenlenen operasyon ile 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.
Utanma duygusu öldü mü? Jandarma tek tek yakaladı mask
Utanma duygusu öldü mü? Jandarma tek tek yakaladı
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Malatya'da depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şahıs yakalanırken 1 şahsın arama çalışmalarının ise sürdüğü bilgisi verildi. 3 şahsa yönelik 4 ayrı adreste düzenlenen operasyon ile 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya, Ankara ve Kilis’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şahsa yönelik 4 ayrı adreste düzenlenen operasyon ile 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

OLAYLARLA İLGİSİ BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet powerbank, 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaçak olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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08 Kas 2023 - 15:05 Malatya- Asayiş

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