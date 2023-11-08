Utanma duygusu öldü mü? Jandarma tek tek yakaladı

Malatya'da depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelere yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 2 şahıs yakalanırken 1 şahsın arama çalışmalarının ise sürdüğü bilgisi verildi. 3 şahsa yönelik 4 ayrı adreste düzenlenen operasyon ile 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle depremzedeleri dolandırmak için sosyal medya üzerinden sahte hesap açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Malatya, Ankara ve Kilis’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şahsa yönelik 4 ayrı adreste düzenlenen operasyon ile 15 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.
OLAYLARLA İLGİSİ BULUNAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan operasyonda 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 1 adet powerbank, 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaçak olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.