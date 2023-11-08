“Anahtar sizlerin elinde”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Karataş ile Başkan Güder bir araya gelerek ilçede yapılan gençlik yatırımları hakkında bilgi alırken, öğrencilerle gençlik üzerine sohbet etti.

“HER BÖLGEYE GENÇLİĞE DAİR BİR ESER BIRAKIYORUZ”

Gençlerden gelen soruları cevaplandıran Başkan Güder, ilçeyi geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Güder; “Belediye olarak geldiğimiz andan itibaren insanlar arasındaki gelir dengesini nasıl değiştirebiliriz diye düşündük. Sadece maddi anlamda değil sosyal anlamda da dengeyi nasıl değiştirebileceğimizi düşündük. Örneğin bir yerde havuz var, fakat diğer bölgede yok. Biz bunları gidermek amacıyla havuzu, gençlik merkezini, parkları o bölgeye götürerek oradaki vatandaşlarımızın, gençlerimizin gelişmesine katkı sağlamayı hedefledik. O bölgeyi gelişmiş bir hale getirebilmek amacıyla yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz. Diğer bölgeler için de aynı kararlılıkta devam ediyoruz. Yapılan yatırımlarda eşitliği önemserken gençlik yatırımlarımızda da ona göre dağılım yapıyoruz. Her bölgeye gençliğe dair bir eser bırakıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLARIN BİZDEN DAHA İYİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Gençler için çözüm üretmeyi amaç edindiklerini ifade eden Başkan Güder, “Gençlik merkezlerinin oluşturulması, yetenek ve üniversiteye hazırlık eğitimleri gibi kursların düzenlenmesi, gençlik merkezlerinde binlerce gencin ihtiyaçlarının giderilmesi, lise son sınıf öğrencileriyle sürekli bir araya gelip onların ihtiyaçlarına destek olunması gibi çalışmalar yaptık ve bunları artırarak sürdürüyoruz. Gençlerimizin son dönemde yaşanan durumlardan etkilenmemesi için birçok çalışma yaptık. Olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yapabileceğimiz ne varsa gençlerimizin hizmetine sunmaya çalıştık. Hedefimiz gençlerle yol yürüyebilmek. Sizler bizim geleceğimizi şekillendirecek kişilersiniz. Anahtar sizlerin elinde. Bizden sonraki kuşakların bizden daha iyi olmasını istiyoruz. Bunun için payımıza düşen ne varsa o hedefle çalışmaya devam ediyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN