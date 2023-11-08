08 Kas 2023 - 14:55- Gündem

BBP ve Alperen Ocaklarından Filistin’e destek

Sahada olan alperenler ve Büyük Birlik Partisi ile birlikte kermes ve hayır çarşısı adı altında bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, Filistin’deki mazlum kardeşlerinin yanında olmak için bir adım attıklarını belirtti. Karaman, “Ülkemiz gereken adımları atıyor ve atmaya da devam edecek inşallah bir an önce bu krizin önüne geçilmesini Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.