BBP ve Alperen Ocaklarından Filistin’e destek

İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da kınanmaya ve İsrail ürünleri boykot edilmeye devam ediyor. Mazlum ve mağdur olan Filistin halkına destek olmak amacı ile Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları tarafından Malatya Park AVM önünde bir kermes ve hayır çarşısı etkinliği düzenlendi.
“HÜR VE BAĞIMSIZ FİLİSTİN MİTİNGİ YAPTIK”
Gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında bilgi veren ve İsrail’i kınadıklarını söyleyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman,
“Sözlerime rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir sözü ile başlamak istiyorum. ‘Firavuna karşı olmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir’. Biz de şu an burada Alperen Ocaklarımız ile birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu an fiili olarak hem sahada olan alperenlerimizle hem de Büyük Birlik Partisi ile birlikte kermes ve hayır çarşısı adı altında bir etkinlik düzenleyerek Filistin’deki mazlum kardeşlerimizin yanında olmak için adım atıyoruz. Rabbim İsrail’i inşallah Kahhar ismi ile kahrı perişan eyler. Geçen hafta Sivas’taydık, hür ve bağımsız Filistin mitingi yaptık. Onbinlerce vatandaşımız ve genel başkanımızın katılımı ile bir miting gerçekleştirdik. Ülkemizde gereken adımları atıyor ve atmaya da devam edecek inşallah bir an önce bu krizin önüne geçilmesini Allah’tan niyaz ediyoruz. Burada topladığımız paraları Gazze’deki, Filistinli kardeşlerimize kavuşturacağız”
şeklinde konuştu.
“ZAFER İSLAM’IN OLACAKTIR”
Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman’dan sonra söz alan Malatya Alperen Ocakları İl Başkanı Yalçın Arıcak ise,
“Gazze’de mazlum Filistin halkına zulmeden İsrail’i dünyada kendini güçlü zanneden tüm güruhları kınıyoruz. Bizler elimizden geldiği kadarıyla Malatya Alperen Ocakları Teşkilatı ve Büyük Birlik Partimizin destekleri ile Filistin’e bir su yolu açmak istedik. Her ne olursa olsun her ne şart olursa olsun zafer İslam’ın olacaktır. Biz Malatya’dan Gazze’ye bir yol, hava ve su yardımı için karınca misali yola çıktık, bu yolda bize desteğini esirgemeyen il başkanımız Abdulvahap Karaman, alperenlerimiz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Unutmayın namussuzluğun karşısında taraf tutmamak namussuzluktur. Biz hakkın yanında taraf tutuyoruz. Tarafımız belli, tarafsızlık diye bir şey kabul etmiyoruz. Biz hak ve hukuktan yana taraf tutanlardanız. İsrail kendi varlığının tehlikeye düştüğü, yok olacağını hissettiği anda sapkınca saldırılar sergiliyor. Çocuk, mazlum demeden herkesi öldürüyor. Kur’an-ı Kerim’de bunların sonları bellidir, Müslümanların ellerinde helak olacaklar”
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.