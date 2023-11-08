08 Kas 2023 - 14:01- Gündem

Hekimhan Halk Oyunlarında yeni gelişme

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Hekimhan halk oyunlarının artık il içi ve il dışında tanıtılacağını dile getiren Hekimhan Halk Oyunları Antrenörü Mahmut Kılıç, 40’a yakın halk oyununu gün yüzüne çıkarttıklarını belirtti.

Hekimhan Halk Oyunlarında yeni gelişme mask
Hekimhan Halk Oyunlarında yeni gelişme
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Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Genel Müdürlükleri Modüllerine alınan Hekimhan ilçesine ait olan 40’a yakın halk oyunu, bu oyunların müzikleri, giysileri artık özel ve resmi yarışmalarda kullanılabilecek. Hekimhan halk oyunları için önemli bir gelişme olan bu durumla ilgili bir bilgilendirme yapan Malatya Hekimhan Halk Oyunları Antrenörü Mahmut Kılıç dün bir açıklama yaptı. 

Kılıç, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu oyun, müzik ve giysi kabulünü yaptığını ve şehir içinde ve şehir dışında Hekimhan Halk Oyunlarını sunabildiklerini söyledi.

“HEKİMHAN YÖRESİ OYUNLARIMIZ İLE SAHNE ALDIK”

40’a yakın halk oyununu gün yüzüne çıkarttıklarını belirterek, “2008-2018 tarihleri arasında Hekimhan Halk Oyunları çalıştırıcılığı yaptım. Arkadaşlarım ile beraber saha çalışmalarında bulunduk. Bu çalışmalarımız sonucunda 40 yakın Hekimhan ilçesine ait oyunlarımızı ve halkın sandıklarında kalmış geleneksel kıyafetleri derleyerek gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Ekiplerimiz ile çalışarak il içi ve il dışı gösterilerde ve yarışmalarda Malatya Hekimhan yöresi oyunlarımız ile sahne aldık” açıklamalarında bulundu.

“SEÇMELİ OYUNLARIMIZ VAR”

“Bu oyunlarımızdan bir kısmını aktarmaya çalışacağım” diyen Kılıç, “Düz halaylarımız, 70’den 70’e herkesin oynayabileceği sözlü oyunlarımız ve seçmeli oyunlarımız var. Bu seçmeli oyunlarımız; Ha bu diyar, Meyrik. Erkek oyunlarımız; Toris, Sinsin, Tura ve Kartal. Kadın halaylarımızın içerisinde; Kadın Halayı, Lave oyunlarımız var. Biz bu oyunları Malatya’mıza kazandırmaya çalıştık. Ben Hekimhan ilçemizde, köylerde ve merkezde bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak için yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

 

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08 Kas 2023 - 14:01 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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