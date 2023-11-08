“Hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz”

Kiltepe Mahallesindeki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 250’ye yakın kursiyerin farklı alanlarda eğitim aldıkları Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinin sunduğu hizmetlerle deprem travmasının atlatılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kiltepe Mahallesi’nde atıl vaziyetteki 4 katlı binayı yenileme çalışmalarından sonra Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezine dönüşümünü sağlayan Yeşilyurt Belediyesi burada hizmete sunduğu Erdem Okulları, kuaförlük, gastronomi, halk oyunları, bilgisayar, aşçı yardımcılığı modelistlik, trikotaj, tekstil ara elemanı ve farklı branşlardaki meslek edindirme kurslarının yanı sıra Kuran-ı Kerim, gitar, resim, halı dokuma, örgü, robotik kodlama, dron, akıl oyunları ve yazılım eğitimleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşların farklı alanlarda ki eğitim hizmetlerinden yararlanmasının önünü açtı.

Kiltepe Mahallesi’ne olan ilgiyi artıracak düzeyde kültürel ve sosyal bir yatırım olan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açılan 16 kursa 250’e yakın kursiyer katılıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe ile çevre mahallelerin gelişmesi ve daha fazla tercih edilmesini hedefleyerek başlattıkları yatırımlar arasında yer alan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinin açıldığı günden beri yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinin sunduğu hizmetlerle toplumdaki deprem travmasının atlatılmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü Erdem Okulu ile robotik kodlama sınıflarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

“CİDDİ BİR DESTEK SAĞLAMIŞ OLDUK”

Çocuklarla yakından ilgilenip kurslar hakkında idarecilerden detaylı bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kiltepe Mahalle’mizdeki 4 katlı binamızı dönüşüm çalışmalarımız kapsamında baştan aşağıya yenileyerek Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezine dönüştürdükten sonra burada sportif, sosyal, sanatsal, kültürel ve eğitim kurslarımızı başlatmıştık. Şehrimizin dört bir tarafından gelen 7’den 70’e çok sayıda vatandaşımız burada ki kurslara katılım sağlayarak eğitim görüyorlar. Böylesine değerli ve özel bir projeyle birlikte Kiltepe ve çevre mahallelerimizin yaşam seviyesinin artmasına da ciddi bir destek sağlamış olduk. Merkezimizde şu anda 16 kursumuzu aktif hale getirip, 17 usta öğreticimizle birlikte 250’ye yakın kursiyerimize eğitim veriyoruz” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMLERİNİ TAKİP ETTİK”

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinin açılan kurslarla hareketli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

“Biz Yeşilyurt’un tüm noktalarını seviyoruz, yeni yatırımlarla her bölgemizin daha değerli ve özel bir yapıya bürünmesini sağlıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketi büyük depremlerin ardından belediye olarak bir yandan şehrimizin inşa ve ihya sürecine destek verip kendi bölgemizde aktif bir şekilde çalışırken diğer taraftan sosyal ve kültürel hizmetlerimizle deprem travmasının atlatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 250’ye yakın kursiyerin farklı kurslarda eğitim gördüğü Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimiz toplumdaki deprem travmasının atlatılmasında önemli bir rol oynamaya başladı. Bugünde eğitim merkezimizi ziyaret ederek hem robotik kodlama hem de erdem okulumuzu ziyaret ederek erken yaşlarda dini, milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra teknolojik alanda kendilerini yetiştiren çocuklarımızın eğitimlerini takip ettik. Merkezimizin bu denli hareketli ve canlı olması kültürel hizmetlerde ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmamızda elimizi güçlendiriyor. Özellikle çocuklarımızın farklı alanlarda eğitim alarak geleceğe en güzel şekilde hazırlandıklarını görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Çocuklarımız bu tür çalışmalara katılarak depremin getirdiği olumsuzluklardan uzaklaşıp, hayata daha umutla bakıyorlar. Bizler çocuklarımızın dini, milli ve manevi değerleri öğrenerek hayata hazırlanmalarını, gelişen teknolojiyi yakından takip etmeleri için her türlü desteği veriyoruz, bundan sonrada aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN