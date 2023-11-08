Yetkililer Fatma Nineyi duyun! Kalacak bir konteyner istiyor

Yetkililerin kapısını defalarca çaldığını belirten Fatma Tufan, konteynere geçmek istediğini söyleyerek, yetkililerden kalacak bir konteyner istedi.
“ARTIK YIKAYACAK MERDİVENDE KALMADI”
Yıllardır çalışıp başını sokacak bir ev aldığını ve 6 Şubat depremlerinde bu evinin yıkıldığını dile getiren Tufan,
“Ben bahçede çalıştım, 3 yıl Teze Cami’nin tuvaletini temizledim, tarlada çalıştım. Merdiven yıkayarak kazandığım parayla iyi kötü bir ev aldım. Artık yıkayacak merdivende kalmadı, her yer yıkıldı. Depremlerde evim yıkıldı, ortada kaldım. Çok perişanım. Bir ay çadırda kaldım, daha sonra Bursa’ya gittim. Ramazan ayında bir arkadaşımın yanında kaldım. Oradan da tekrar köye geldim. Ben önce konteynere yazıldım. Sonra vazgeçtim, kiraya yazıldım, kira parası almaya başladım. 4 aydır da kira parası alıyorum. Kızımın yanında kalıyorum .O yüzden ben kira yardımı istemiyorum, onun yerine konteynere geçmek istiyorum”
dedi.
“ÇÖPE ATILAN EKMEKLERİ TOPLAYARAK ÇOCUKLARIMA BAKTIM”
Yetkililere seslenen Tufan,
“Yetkililerden tek ricam, bana konteyner versinler. Merkeze yakın yere versinler, ben uzak yerleri bilmiyorum. 30 senedir bu mahallede yaşıyorum. Akrabalarım, dostlarım hepsi buradalar. Tek başımlayım, kimsem de yok, hasta olsam yanımda duran yok. . 35 yıldır eşimden ayrılmışım. Eşim gitti başkasıyla evlendi ben de çocuklarıma baktım. Komşular çöpe ekmek asarlardı, ben getirir fırına koyardım, çocuklarıma yedirirdim. Allah kimseyi ele ayağa düşürmesin”
şeklinde konuştu.
“MUHTARIMIZDAN DA ALLAH RAZI OLSUN”
Mahalle muhtarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tufan
, “Muhtarımızdan da Allah razı olsun. Deprem sürecinde bana çok destek oldu, yalnız bırakmadı beni. Allah işini gücünü rast getirsin, ben razıyım. Yeşilyurt Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun, bizlerle ilgilendi, çok yardım etti.”
ifadelerini kullandı.
“AKŞAM YATAK VERSİN, SABAH TOPRAK VERSİN”
Tufan,
“Türkiye’miz herkese yardım ediyor. Allah savaşta ölenlere yardım etsin. Depremlerde birimiz öldük, birimiz kaldık. Filistin’de küçücük çocuklar bombanın altında ölüyorlar. Allah onlara yardım etsin. Biz yaşlandık, Allah gençlere göstermesin. Allah bizi de ele ayağa düşürmeye. Akşam yatak versin, sabah toprak versin bize. Biz bundan sonra kalıp ne yapacağız, önceden merdiven yıkıyordum şimdi onu da yapamıyorum”
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.