08 Kas 2023 - 13:43- Gündem

Yetkililer Fatma Nineyi duyun! Kalacak bir konteyner istiyor

Malatya’da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Tufan, depremlerden sonra evi ağır hasar alıp yıkıldığı için kira yardımı aldığını, bu süreçte de kızının yanında kaldığını ifade ederek, kira yardımı yerine konteynere geçmek istediğini söyledi.