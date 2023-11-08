Malatya’da kadın cinayeti Talihsiz kadın yaşamını yitirdi

Malatya’da tartıştığı eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. A.N.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor
Olay, 12.10 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Valide Sultan Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ikamet eden A.N. ile eşi Aytan Nazin (51) arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında A.N. tüfekle eşi Aytan Nazin'e ateş açtı. Karın bölgesinden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
A.N.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.