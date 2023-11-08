08 Kas 2023 - 13:22- Spor

Fenerbahçe’nin, kamp kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Ludogorets Razgrad maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı.
Fenerbahçe’nin, kamp kadrosu açıklandı mask
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve bugün Bulgaristan'a hareket edecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş kafilede yer almadı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe, UEFA Avrupa konferans ligi, Ludogorets Razgrad, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Joshua King, İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, Muhammed İmre, Bright Osayi-Samuel, Efekan Karayazı, Furkan Onur Akyüz, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Kaan Akyazı, Miha Zajc, Umut Nayir, Cengiz Ünder, Ryan Kent

08 Kas 2023 - 13:22 - Spor

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