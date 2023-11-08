Malatya yerinde sayıyor Maraş yıkımda hızına hız kattı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen ağır hasarlı 35 bin 229 binadan 23 bin 442'si yıkıldı. İl genelinde yıkımlar devam ederken, metrekare bazında gerçekleşen yıkımın ise yüzde 65,68 olduğu öğrenildi.

Bir başka depremzede esnaf Mehmet Yalçın da, "Esnaflarımızın rahatlaması için, sokaklardan toz ve toprağın kalkması için biraz daha hızlı olurlarsa bizi sevindirirler" diye konuştu.

Hacı Murat Gül ise, "Kahramanmaraş'ımızın güzel projeleri var. Güzel konutlar yapılacak. Çalışmalar gayretle sürüyor. Şu an çok hızlı çalışıyorlar. Maraş için inşallah iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı