Depremin yıktığı şehir üretimden vazgeçmiyor

Yılda yaklaşık 4 milyon fidan üretiminin yapıldığı, sertifikalı meyve fidanı üretiminde önemli bir merkez olma yolunda ilerleyen deprem bölgesi Malatya’da fidan üretimine devam ediliyor. Sertifikalı meyve üretimi yapan 40’ın üzerinde firmanın bulunduğu kentte bugünlerde üreticiler çalıştırılacak işçi bulmakta güçlük çekiyor. Türkiye’nin önemli sertifikalı meyve fidanı üretim merkezlerinden biri olan kentte ihracata uygun meyve fidanlarının üretilebilmesi için ise başlatılan çalışmalar sürüyor.

Meyve fidanı üreticisi Mehmet Bozkurt, Şubat ayında tohum olarak ekilen fidanların bir yıl sonraki aşılama işleminin ardından satışı sunulduğunu belirterek 15 ayrı çeşit meyve fidanı üretimi yaptıklarını söyledi.

“MAVİ SERTİFİKALI ÜRETİM YAPIYORUZ”

Sertifikalı üretimin önemine vurgu yapan diğer fidan üretici Mehmet Can Turhan ise

"Akçadağ bölgesinde 100 dönümlük bir alanda meyve fidanı üretimi yapmaktayız. Üretimlerimizin yüzde 85’ini kayısı fidanları oluştururken, geriye kalan yüzde 15’lik bölümde ise şeftali, erik, armut gibi çeşitlilikte üretimler yapıyoruz. Bölgede mavi sertifikalı üretim yapıyoruz. Mavi sertifikalı üretim Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolü ve denetiminde gerçekleştirilen bir üretim çeşididir”

dedi

“GÖÇTEN DOLAYI İŞÇİ BULAMIYORUZ”

Depremler nedeniyle Malatya’da oluşan göç dalgasının sektörü olumsuz etkilediğini aktaran Turhan,

"Yüksek kesimlerde kayısının kaba aşı çeşidini, Akçadağ ve Yazıhan gibi ova bölgelerinde ise Hacı Haliloğlu, iklimin sert geçtiği bölgelerde de Çataloğlu çeşitlerinin satışlarını yapmaktayız. Şu anda üretim anlamında yaşadığımız sorunlardan biri işçi bulmak çünkü üretimin her aşamasında insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu da bizi üretim maliyetlerini çok arttırıyor, depremler sonrası yaşanan olumsuzluklarla birlikte birçok noktada artan girdilerde bizleri etkilemektedir. Kaliteli fidan üreterek çiftçimize garantili ürün vermek istiyoruz ama deprem nedeniyle oluşan göçten dolayı işçi bulamıyoruz”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı