AK Parti’de yerel seçim aday belirme süreci başladı İşte başvuru tarihleri

AK Parti’de yerel seçim için adaylar başvurularını 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacak. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak, adayların tanıtılması bekleniyor.

AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı. Bu çerçevede AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi.

17 KASIM'DA SONA ERECEK

Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı. Seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. AK Parti’de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı