Balıkesir’de korkutan büyüklükte deprem

Balıkesir’de az önce korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ayrıntıları açıkladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.05’te Balıkesir Erdek – Harmandalı merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 8.3 kilometre derinlikte oldu.
AFAD’TAN AÇIKLAMA
AFAD ise depremi Marmara Deniri (Balıkesir) merkezli verdi. Depremin 4.1 büyüklüğünde ve derinliğinin 4.3 kilometre olduğunu açıkladı.
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, söz konusu depreme ilişkin,
“Marmara Denizi içerisinde kısa bir fay parçası üzerinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 11 km derinlikte meydana geldi, yüzeye yakınlığından dolayı yaklaşık olarak 200 km çap içerisinde hissedildi. KAFZ ile ilişiği yoktur”
yorumunda bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.