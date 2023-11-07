Sosyal medya bunu konuşuyor Uçaklardan zehir mi saçılıyor?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin şu detaylı açıklamayı yaptı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında uçakların arkasında oluşan izle ilgili ortaya atılan ‘zehir saçma’ iddiaları asılsızdır.

Uçakların arkasında oluşan ve ‘kuyruk izi (contrail)’ olarak bilinen iz, uçaklardan çıkan sıcak egzoz gazı nedeniyle oluşmaktadır.

CAMA DOĞRU NEFES VERMEYE BENZİYOR

Uçaklar, yaklaşık 25-30 bin feet yükseklikte uçmaktadır ve bu seviyedeki hava sıcaklığı yaklaşık -50 derece civarındadır. Uçak egzozundan çıkan gaz, çevreye göre çok daha sıcaktır ve donma noktasının çok altındaki havayla karşılaşıp hızlı biçimde yoğunlaşmaktadır. Bu yoğunlaşma dakikalarca hatta saatlerce sürebilen sirüs bulutları oluşturacak şekilde donmaktadır. Bu izler iddia edildiği gibi hava durumunu değiştirebilecek etkide değildirler.

Basit olarak bu durum soğuk bir havada cama doğru nefes vermeye benzemektedir.

Sosyal medyada dolaşan bazı görüntülerde bir uçağın kuyruk izi, aniden kesiliyor gibi görülmektedir. Öncelikle uçağın hızı ve uzaklık ani bir kesinti izlenimi verse de azalarak kaybolma durumu söz konusudur. Bu izlerin oluşabilmesi için, havada yeterince yüksek nispi nem ve belli bir sıcaklık gerekmektedir. Dolayısıyla kuyruk izinin kaybolmaya başladığı durumlar, atmosferdeki hava koşullarının değişimiyle ilgilidir.”