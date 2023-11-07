07 Kas 2023 - 22:20- Gündem G: 07 Kas 2023 - 22:35

En çok hangi il etkilendi? Kandilli Rasathanesi “Malatya” dedi

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin son 500 deprem raporunun ilk 12 sırası açıklandı. Bu kapsamda Malatya’nın asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ı takip ettiği görüldü. İşte detaylar…
En çok hangi il etkilendi? Kandilli Rasathanesi “Malatya” dedi mask
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin son 500 deprem raporunun ilk 12 sırası açıklandı. Bu kapsamda Malatya’nın asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ı takip ettiği görüldü.

Bilim Rehberi tarafından verilen bilgilerde,

“Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin son 500 deprem raporunun ilk 12 sırası açıklandı. Bu veriler ışığında deprem bölgesinin ve Anadolu coğrafyasındaki fayların büyük deprem sonrasındaki gerilimi büyük ölçüde azaldığı görüldü”

ifadeleri kullanıldı.

SON 500 DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENEN İL SIRALAMASI

Bu kapsamda son 500 depremden en çok etkilenen iller sıralaması ise şöyle bildirildi:
Kahramanmaraş (80 Deprem)
Malatya (48 Deprem)
Adana (29 Deprem)
Adıyaman (23 Deprem)
Hatay (22 Deprem)
Muğla (17 Deprem)
Elazığ (16 Deprem)
Kütahya (15 Deprem)
İzmir (14 Deprem)
Konya (13 Deprem)
Sivas (12 Deprem)
Gaziantep (9 Deprem)

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07 Kas 2023 - 22:20 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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