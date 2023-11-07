07 Kas 2023 - 21:56- Asayiş

Malatya’da feci kaza Yaralananlardan biri henüz bebek!

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Malatya’da Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
Malatya’da feci kaza Yaralananlardan biri henüz bebek! mask
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Malatya’da Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Malatya’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil ile bir hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Kas 2023 - 21:56 Malatya- Asayiş

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