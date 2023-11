Malatya’da çimento ve beton şirketlerine soruşturma Aralarında Çınarlar Beton Şirketi de var

Rekabet Kurulu, Hatay ve Malatya illerinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulunun 19 Ekim 2023 tarihli toplantısında, Hatay ve Malatya illerinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; soruşturma açtığı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILAN ŞİRKETLER

Bu kapsamda Hatay ilinde faaliyet gösteren şu şirketlere soruşturma açıldı:

- OYAK Çimento Fabrikaları AŞ,

- Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ,

- Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- M.M. Tiftik Kardeşler Nak. İnş. Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.,

- Ekintaş İnş. San. ve Tic. AŞ,

- Kadir Soylu Beton Demir İnş. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti,

- KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşletmeleri AŞ,

- Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ

MALATYA’DA FAALİYET GÖSTEREN O ŞİRKETLER

Ayrıca Malatya ilinde faaliyet gösteren şu şirketlere de soruşturma açıldı:

- Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nak. Harfiyat Tic. ve San. Ltd. Şti.,

- Betontek Yapı Elemanları İnş. Taah. Mad. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Çınarlar Beton İnş. ve İnş. Malz. Nak. Akary. Gıd. Bes. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

- Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ,

- Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ,

- Çimya Çimento İnş. Yapı Malzemeleri Makine Enerji Mad. İç ve Dış Tic. AŞ,

- Erva Hazır Beton Otelcilik Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Kavuksan İnş. Beton Petrol San. ve Tic. AŞ,

- Mabetaş Malatya Beton Yapı Elemanları ve Mad. San. ve Tic. AŞ

- Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ



Açıklamada, bahsi geçen teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 19.10.2023 tarihli 23-49/936-M(1), 23-49/936-M(2) sayılı ve 26.10.2023 tarihli 23-50/982-M sayılı kararlar ile karar verildiği bildirildi.