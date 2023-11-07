Van'da bu ürünler e-ticaretle dünyaya pazarlanacak

Edremit Belediyesince hayata geçirdiği ve bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan e-ticaret projesiyle Aile Destek Merkezlerinde kadınlar tarafından üretilen ürünler dünyaya pazarlanacak. Kalkınmada ve güçlü toplumlar oluşturulmasında kadınların öncülüğünü destekleyen Edremit Belediyesi, edremit.com e-ticaret projesinin lansman programını düzenledi. Bu proje sayesinde kadınların Aile Destek Merkezlerinde el emeği göz nuruyla ürettiği ürünler, yurt içi ve yurt dışına pazarlanamaya başlandı.

Programda bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, birkaç yıllık emeğin bugün hasadını aldıklarını belirtti. Başkan Say,

“Biz göreve geldiğimizde Türkiye’de nüfusa oranla en fazla Aile Destek Merkezi Edremit’te vardı. Ancak buralar sadece Edremitli kadınların gidip vakit geçirdiği, dikiş-nakış öğrendiği ama bunu endüstriyel hale getiremedikleri, aile bütçelerine katkıya dönmesi noktasında profesyonel bir çalışma yapamadıkları yerlerdi. 2019’dan önce Edremit Belediye Başkanlığı’nın bir kadın aile müdürlüğü yoktu. Burada özellikle Edremitli kadınlar ve çocuklar var. Bir taraftan çocuklar, ilgili hocalarımız tarafından eğitim alıyor. Müzikten dikiş nakışa, seramikten diğer alanlara kadar onlarca dal var. Ama bunu endüstriyel hale getirecek bir dokunuş yoktu. Aslında hedefimiz çok daha öncesinde bu işe başlamaktı”

dedi.

Projenin bölgede bir ilk olma özelliği taşıdığını hatırlatan Say,

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelir gelmez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kurması ve daha sonra uzantılarında onlarca alanda sosyal devletin nasıl yapılacağını en güzel örneklerini gördük, görüyoruz. Hastanelerden sosyal yardımlara kadar, sosyal politikalara kadar hakikaten gün geçtikçe alan ve kalem sayısı büyüyor. Bu noktada inşallah bundan sonra daha profesyonel Edremit'in bir marka olduğu, ismini de ‘Mavi Edremit’ koyduk. Artık maviedremit.com bir sitedir. Biz belki Edremit özelinde bir çalışma yaptık ama İpekyolu’ndan, Tuşba’dan, Van’ın neresinden olursa olsun kadın emeğinin olduğu, kadınların talepkar olduğu her alanda onlara alan açtık. Bu site sizin, bizim değil. Bugüne kadar kadın emeği pazarından hiçbir ücret almadık. Yine yöresel ürünler pazarı dediğimiz bir alan açtık. Bölgede de bir ilk. Kadınların ürünlerini sergileyebilecekleri ücretsiz alanlardan biri. Bu noktada da tekrar talepte bulunan tüm kadınlarımıza açık bu alanımız”

diye konuştu.

El emeği göz nuruyla ürettikleri ürünlerini artık daha kolay bir şekilde pazarlayabileceklerini ifade eden kadınlar ise projeyi hayata geçiren Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı