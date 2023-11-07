Elazığ'da deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da hak sahibi vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların yapımı devam ediyor. Bu çerçevede, Vali Ömer Toraman ve beraberinde ki heyet, Bızmışen ve Holpenk alanlarında yapımı devam eden bin 887 konutu gezerek yapımı devam eden konutları yerinde inceleyerek yüklenici firmalardan bilgi aldı. Depremin yıl dönümüne kadar kent genelinde yapımı süren 2 bin 457 konutun hak sahiplerine teslim edeceğini belirten Vali Toraman, yılsonuna kadar ise bin 174 konutun teslim edeceğini belirtti.

"Gayretimiz, depremin yıl dönümünde bu konutları teslim etmektir"

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra hızlı bir şekilde deprem konutlarının ihalelerinin yapıldığını ve yapımlarına başlandığını belirten Elazığ Valisi Ömer Toraman,

"Öte yandan hasar tespit çalışmaları bitirildi. Bunların itirazları incelenerek nihai hale getirildi. Arkasından da bir taraftan yıkım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Elazığ’da 10 bin 679 binamız ağır hasarlıydı bugüne kadar 7 bin binanın yıkımını gerçekleştirdik. Yüzde 65 oranında bir yıkım gerçekleşti geri kalanı inşallah kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek. Hak sahipliği için de müracaatlarımızı almıştık onları da ilana çıktık. Vatandaşlarımıza 15 günlük itiraz süreci vermiştik vatandaşlarımız da itirazlarını yaptılar. Şuan da o itirazlarda inceleniyor. Bir aksilik olmazsa 15 Kasım itibariyle hak sahipliklerini kesinleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem konutlarının yapımı erkenden başladı. Bu çerçevede Elazığ’da da merkezde 3 etapta ihaleler yapıldı. Bu 3 şantiyede toplam bin 887 konutun yapımı devam ediyor. Şantiyelerimizde bulunan inşaatların kaba inşaatları tamamlandı fiziki gerçekleşmeleri yaklaşık yüzde 60 seviyelerinde inşallah hem TOKİ hem de müteahhit firmalar gayret içerisinde yıl sonuna kadar bunları tamamlamayı hedefliyorlar. Yılsonuna bin 887 konuttan, bin 174’ünü inşallah bitirmiş olacağız. 2023 depremleriyle ilgili olarak Palu ilçesinde 428 konutluk bir ihalemiz yapıldı ve orada da konutların yapımlarına başlandı. Ağın ilçemizde de 142 konutluk bir ihale yapıldı onunda işlemleri devam ediyor. Elazığ genelinde 2023 depremleri için toplamda, 2 bin 457 tane konutun yapımları devam ediyor. Gayretimiz depremin yıldönümünde bunları büyük ölçüde teslim etmektir. Şantiyelerimizi gezdik herhangi bir sıkıntı yok. Malzemelerde, işçilikte, makinalarda ve araç gereçlerde firmalarımızın herhangi bir sıkıntısı yok. Ekipler, vardiyalı bir şekilde çalışıyorlar. Biz bu çalışmalarda emek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah 2020 depreminde olduğu gibi 2023 depreminde de hak sahibi vatandaşlarımıza depreme dayanıklı, güvenli ve sağlam binalarını teslim etmiş olacağız”

dedi.

Vali Ömer Toraman’a konut incelemelerinde Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve AFAD Müdürü Osman Pıhtılı eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı