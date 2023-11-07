Boykota o belediye de katıldı

Bartın Belediyesi, Filistinli sivil halka yönelik saldırılarına devam eden İsrail’i kınayarak belediye işletmelerinde İsrail menşeili ürün satışlarını durdurdu.
Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu yaptığı açıklamada, Filistin'de saldırılarını sürdüren İsrail'i boykot etme amacıyla belediyeye bağlı işletmelerde İsrail ürünlerinin satılmayacağını söyledi. Başkan Fırıncıoğlu,
"Bartın Belediyesi olarak, çocukları kadınları ve masum sivilleri katleden İsrail’i şiddetle kınıyor, dünyanın neresinde olursa olsun zülüm gören masum ve sivil insanların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu nedenle İsrail menşeili ürünleri boykot ediyoruz”
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.