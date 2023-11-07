07 Kas 2023 - 20:13- Asayiş

Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

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Silivri'de 3 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınmayan öğretmen Hasan Sezer’in cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu.
Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu mask
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Silivri'de 3 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınmayan öğretmen Hasan Sezer’in cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu.

İstanbul Silivri'de 3 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınmayan öğretmen Hasan Sezer’in cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu.

Silivri'de yaşayan öğretmen Hasan Sezer, 3 Kasım tarihinden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Hasan Sezer'in cansız bedeni, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gümüşyaka karakol komutanlığı ekipleri tarafından ikametgahına yakın Kula Deresi'nde bulundu.

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Sezer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Kas 2023 - 20:13 - Asayiş

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