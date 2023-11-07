Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

Silivri'de 3 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınmayan öğretmen Hasan Sezer’in cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu.
İstanbul Silivri'de 3 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınmayan öğretmen Hasan Sezer’in cansız bedeni evinin yakınındaki derede bulundu.
Silivri'de yaşayan öğretmen Hasan Sezer, 3 Kasım tarihinden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Hasan Sezer'in cansız bedeni, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gümüşyaka karakol komutanlığı ekipleri tarafından ikametgahına yakın Kula Deresi'nde bulundu.
Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Sezer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.