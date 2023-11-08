Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alın Alma İlanı

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

31 Kalem Patoloji Laboratuvarı Sarf Malzeme Alımı İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1224426

1-İdarenin

a) Adı : MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : Özalper Mah.Turgut Özal Cad. No.:4 44100 MALATYA MERKEZ/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası : 4445634/1473-1475 - 4223238942

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 31 Kalem Patoloji Laboratuvarı Sarf Malzeme Alımı İhalesi

b) Niteliği, türü ve miktarı : 31 Kalem Patoloji Laboratuvarı Sarf Malzeme Alımı İhalesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvar Tıbbi Sarf Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama tarihinden itibaren, ihtiyaca binaen hastanemiz Laboratuvar Sarf Deposunun sipariş yazısına istinaden sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde teslimat yapılacaktır. Tüm malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 4 seferde 1 yıl içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhale Odası/ Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların veya bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

2-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan sarf malzemelerin T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) bilgi kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair bilgi ve belgeler veya ÜTS 'ye kayıtlı olduğuna dair belge olmalıdır. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığının uyguladığı tüm mevzuatlar geçerlidir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamından muaf olan sarf malzemeler için ise muaf olduğuna dair belge /beyan olmalıdır. TİTUBB kapsamında bulunmayan sarf malzemeler için ise ilgili kısmın teknik şartnamesinde belirtilen kalite belgesinden herhangi biri olmalıdır.

3-Yürürlükteki mevzuat gereği; ihale tarihi itibarı ile istekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve/veya ithalatçı firmaların veya bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. ve 2. Kalemler için boyanın uluslararası satandartlara uygunluğu belgelenecektir. 11. ve 21 Kalemler için ilgili kısmın teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde numune 15.16.17.18 Kalemler için numune veya katalog, 1.2.7.8.9.11.12.15.16.18.19.21.22.25.28.29 Kısımlar için Güvenlik Bilgi Formu, 21.22.25. Kalemler için teklif edilecek ürünlere ait tanıtım kitapçığı her kalem için teklif edilecek ürünlere ait ilgili kalemin teknik şartnamesinde belirtilen belgeler, katalog ve numuneler ihaleden sonra ekonamik açıdan en avantajlı teklifi veren 2 firmadan istenecektir.

Teknik şartnamede istenen belgeler ile garanti belgeleri, TITUBB 'si olmayan kalemlere ait teknik şartnamede belirtilen kalite belgeleri vs. muayene kabul aşamasında görevlilere teslim edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü laboratuvar sarf malzemesi veya kit karşılığı cihaz edinme işleri veya sonuç karşılığı laboratuar hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.