Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Fatma Dağaşan’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güllü Yılmaz’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Kentim Caddesi, Beykoz Evleri, F-Blok, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Çetin’in taziye adresi: ŞEYH Bayram Mahallesi, Ardeşen Sokak, Özbekir Apartmanı, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şerafettin Köklü’nün taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Sare Sokak, No:10, Yeşilyurt,
46 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Serpil Topsöğüt’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Taşocağı Caddesi, Yeşilyurt,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fadime Kurt’un taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Hakyol Sokak, No:34, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdullah Geyik’in taziye adresi: Hasırcılar Mahallesi, Şehir Yolu Caddesi, No:2, Yeşilyurt,
3 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Reyhan Çavuş’un taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi, No:34, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Fatma Ekin’in taziye adresi: Elmasuyu Mahallesi, Battalgazi,
46 yaşında vefat eden ve Yazıhan Malatya Mezarlığına defnedilen Elif Demirtaş’ın taziye adresi: Gayret Mahallesi, Hastane Caddesi, No:43, Yazıhan.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.