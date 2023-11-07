Soğuk havaların yaklaşmasıyla ayakkabı tamircilerinde yoğunluk başladı

Kışın çetin geçtiği Bitlis’in Tatvan ilçesinde ayakkabı tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor.

“Karın başkenti” olarak bilinen Bitlis’te son zamanlarda artan soğuk hava ile yağışlara karşı tedbirini almak isteyen vatandaşlar, ayakkabı tamircilerinin yolunu tuttu. Kış mevsiminin kapıyı çalmasıyla birlikte kışlık ayakkabılarının tamir ve bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Tatvan ilçesinde kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan özellikle dar gelirli vatandaşlar, yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir etmek için ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturdu. Babasından devraldığı ayakkabı tamiratı mesleğini yıldır devam ettiren Murat Arıcı, son günlerde ayakkabı tamirinde iş yoğunluğunun arttığını söyleyerek, vatandaşların artan ayakkabı fiyatlarına alternatif olarak tamir ettirme yoluna gittiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla işlerinde yoğunluğun oluştuğunu dile getiren ayakkabı tamircisi Murat Arıcı, “Baba yadigarı bu mesleği yaklaşık 30 yıldır yapıyoruz. Kış aylarında işlerimiz aşırı yoğun oluyor. Bazı vatandaşların su çeken ayakkabıları oluyor ve onarım yapıyoruz. Her türlü hizmeti sunuyoruz. Geçen seneye oranla bu sene yoğunluğumuz daha fazla. Çünkü bu yıl ayakkabıların fiyatı aşırı yüksek. Tabi bir ayakkabı fiyatına baktığımız zaman en normali bin TL. Bin TL’den daha düşükleri de var yani kalitesine ve markasına göre fiyatı da değişiyor. Tabii bunu alan var, alamayan var. Bu süreçte insanlar ceplerine bakıyor. Parasını idareli kullanmaya çalışıyor. Bizler de elimizden geldiğince tamir etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı