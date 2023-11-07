Lösemili çocuklar için parti düzenlendi

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisinde sağlık çalışanları çocuklara sürpriz parti düzenlendi.
Servisi balonlarla süsleyen sağlık çalışanları, tedaviye gelen hastalar için ayrıca palyaço ve mickey mouse kostümlerini giyerek çocuklarla dans etti. Mum üfleyip pasta kesen çocuklar, etkinliğin sonunda tedavilerine devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.