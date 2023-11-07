07 Kas 2023 - 16:43- Bölge

Lösemili çocuklar için parti düzenlendi

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Diyarbakır’da Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde hastane çalışanları, tedavi gören çocuklara sürpriz parti düzenledi.
Lösemili çocuklar için parti düzenlendi mask
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Servisinde sağlık çalışanları çocuklara sürpriz parti düzenlendi.

Servisi balonlarla süsleyen sağlık çalışanları, tedaviye gelen hastalar için ayrıca palyaço ve mickey mouse kostümlerini giyerek çocuklarla dans etti. Mum üfleyip pasta kesen çocuklar, etkinliğin sonunda tedavilerine devam etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Lösemili Çocuklar Haftası, Hematoloji Servisi

07 Kas 2023 - 16:43 Diyarbakir- Bölge

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