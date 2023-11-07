14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişiden genç kız, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Eğil'de 22 Ekim tarihinde akşam saatlerinde Erkan K. idaresindeki 21 KE 910 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Y. idaresindeki 34 HKR 822 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki Erkan K. ile kardeşi Mehmet K., otomobildeki İbrahim Y., Aydın Y., Dilan K. ve Helin Çiçek yaralanmıştı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Helin Çiçek ile Dilan K., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Dilan K.’nin hastanede yaşam mücadelesi devam ederken, Helin Çiçek 14 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çiçek’in cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı