Bir yanda yıkım diğer yanda dans

Adana’da ağır hasarlı 14 katlı binanın yıkımı sırasında bir işçi, tehlikeye aldırmadan damda dans etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana’da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti.

Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı da başladı. Ancak yıkım sırasında bir işçinin iş makinesinin yanında dans etmesi dikkati çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevrede oluşan toz bulutu ise tepki çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı