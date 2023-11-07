Darende’de feci yangın

Malatya’nın Darende ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yapılan ihbardan sonra olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Fakat yangının çıktığı evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olay esnasında yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K.’ya ait ikamette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Can kaybının bulunmadığı yangın, maddi hasara yol açtı. Olaydan sonra ev kullanılmaz hale gelirken, konuyla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı