Son dakika! Malatya’ya yüklü miktarda hibe Selahattin Gürkan müjdeyi verdi  

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirilen Malatya Belediyesi’nin aracılığı ile açılan beton santralinin açılış töreni yapıldı. Açılış sırasında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan müjdeli haberi verdi. Malatya için 132 milyon Euro değerinde bir hibe verileceği bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirilen Malatya Belediyesi’nin aracılığı ile açılan beton santralinin açılış etkinliği BUSABAH TV youtube kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı. Canlı yayında açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanının kendisini arayarak, Malatya’ya 132 milyon Euro civarında bir hibe verileceğini söylediğini bildirdi. Müjdeli haber Malatyalılar tarafından coşku ile karşılandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.