Son dakika! Malatya’ya yüklü miktarda hibe Selahattin Gürkan müjdeyi verdi  

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirilen Malatya Belediyesi’nin aracılığı ile açılan beton santralinin açılış töreni yapıldı. Açılış sırasında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan müjdeli haberi verdi. Malatya için 132 milyon Euro değerinde bir hibe verileceği bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleştirilen Malatya Belediyesi’nin aracılığı ile açılan beton santralinin açılış etkinliği BUSABAH TV youtube kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı. Canlı yayında açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanının kendisini arayarak, Malatya’ya 132 milyon Euro civarında bir hibe verileceğini söylediğini bildirdi. Müjdeli haber Malatyalılar tarafından coşku ile karşılandı.

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