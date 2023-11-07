“Malatya köklü bir maziye sahip”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Organ Bağışı ve Nakli Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, “2011 yılında dünyanın ilk ve tek Karaciğer Nakli Enstitüsü, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve o günden bugüne değin 3 bin 500’ü aşkın organ nakli ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir” diyen Gök, şunları kaydetti:

“Bununla birlikte bu enstitünün başında bulunan kıymetli hocamız Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi ardı ardına iki farklı rekora imza atmış ve hala bu konuda kendilerine -dünya üzerinde- rakip bulunamamıştır. Kasım ayının 3-9 tarihleri arasında Organ Bağışı ve Nakli Haftası’nın öneminden bahsetmek istiyorum. Bu hafta aslında herkes tarafından anılmalı ve hassasiyet gösterilmelidir; çünkü hiç kimse hayatın bizlere ne getireceğini ve bir gün ne ile sınanacağını bilememektedir. İşte bu yüzden organ bağışı oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bir ya da birkaç umutsuz insana, yaptığınız bağış ile nefes olmak insanlığın en mühim vazifesidir. Bununla birlikte bu nakilleri yapacak kadrolar da oldukça önemlidir.

“ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ HAFTASI KUTLU OLSUN”

Malatya’mız sağlık hizmetleri noktasında oldukça seçkin şehirlerarasındadır. Özellikle organ nakli konusunda köklü bir maziye sahiptir. 2011 yılında dünyanın ilk ve tek Karaciğer Nakli Enstitüsü, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve o günden bugüne değin 3500’ü aşkın organ nakli ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu enstitünün başında bulunan kıymetli hocamız Profesör Doktor Sezai Yılmaz ve ekibi ardı ardına iki farklı rekora imza atmış ve hala bu konuda kendilerine -dünya üzerinde- rakip bulunamamıştır. Dünyada bir ilki gerçekleştiren hocalarımız ‘Dörtlü Çapraz Karaciğer Nakli’ ile adından sıkça bahsettirmekle kalmayıp; son dünya rekorunu çok yakın bir zamanda kırmış ve ‘Beşli Çapraz Karaciğer Nakli’ ile muadili bir kadro olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Bizler, Malatya’yı dünya gündemine oturtan bu kadroya müteşekkiriz. Bir Malatyalı olarak ifade etmeliyim ki; Ne kadar gurur duysak azdır. Bu vesile ile Sezai Yılmaz hocamız ve ekibine; bu özel günde başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum. Bu güne anlam katan tüm sağlık çalışanlarımızın çalışmaları kadim ve daim olsun. Organ bağışı ve naklinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Organ Bağışı ve Nakli Haftası kutlu olsun.”

Kaynak: BÜLTEN