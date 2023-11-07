“7/24 vatandaşlarımızın emrindeyiz”

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan 81 mahallenin tamamında değişim ve dönüşüm yatırımlarının altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan deprem felaketinden sonra nüfusu artan mahalleler arasında yer alan Bindal Mahallesi’nin yol ağıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Bindal Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarından her zaman memnuniyet duyduklarını söyleyen Bindal Mahallesi Muhtarı Davut Alkan, “Başkanımız ve ekiplerinden Allah razı olsun, mahallemize yıllardır sürekli yatırımlar yapıyorlar. Her yıl 30 ile 40 km arasında yol yatırımı alıyoruz, vatandaşlarımızda bizlerde çok memnunuz, Başkanımızı seviyoruz, işi gücü rast gelsin” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Bindal ve çevre mahallelerin ulaşım ağını nitelikli ve modern hale getirmek amacıyla her yıl ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

“ULAŞIM AĞININ KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ”

Malatya’nın yeniden imar, inşa ve ihya sürecine yeni yatırımlarla destek vermeye devam ettiklerini sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları kaydetti:

“İlçemizin dört bir tarafında hizmetlerimize, yatırımlarımıza ve projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Bizlerde çalışmaları yerinde takip ederek hem çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz hem de mahalle sakinlerimizin taleplerini dinleyerek yeni yatırımların önünü açıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sathi kaplama ve yol açma çalışmalarında başarılı ve güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra nüfus yoğunluğu artan bölgelerimiz arasında yer alan Bindal ve çevre mahallelerin yaşam standardını yükseltmek içinde tespit edilen sorunları teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Burada yapılan yeni konutların yanı sıra tarım arazileri, bağ ve bahçelerimizin yollarını düzenleyerek, ulaşım ağının kalitesini yükseltiyoruz.”

“BÖLGEMİZDE ASFALTSIZ YOL BIRAKMADIK”

“Önceki yıllarda yine bu mahallemizde yaklaşık 30 km’lik sathi kaplama çalışması yapmıştık bu yıl da 8-10 yıllık çalışmayı bir seferde yaparak yine 30 km’nin üzerinde yol yatırımını bölgeye kazandırmış olduk” diyen Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

“Yol Medeniyettir’ anlayışıyla çalışarak merkez ve kırsal ayrımı yapmadan her mahallemizin ulaşım ağını akıcı hale getiriyoruz. Yeni açılan yolların yanı sıra şu anda açma çalışmaları devam eden yollarla birlikte Bindal ve çevre mahallelerimize ulaşımı artık daha rahat ve kolay hale getirmiş oluyoruz. Bölgemizde asfaltsız yol bırakmadık. Biz şehrimizi ve insanlarımızı seviyoruz, hizmet etmeyi seviyoruz. Ekibimizle birlikte canla başla çalışıyoruz,7/24 vatandaşlarımızın emrindeyiz. Emek veren, canla başla çalışan bütün mesai arkadaşlarımızın yanı sıra çalışmalar sırasında ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyoruz.”

Kaynak: BÜLTEN