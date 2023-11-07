Kent genelinde temaslarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, vatandaş ve esnaflar bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, burada yaptığı açıklamada, “Bugün Hasan Çalık Devlet Hastanemizdeyiz ve burada hastane yönetimimizle şehrimizin sağlık alanında ilerleyişi, sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için gereksinimleri ve hemşerilerimizin talepleri noktasında fikir alışverişinde bulunduk. AK Parti olarak 21 yıllık iktidar döneminde sağlık alanında birçok reforma imza atıldı. 2002 yılından bugüne kadar yürüttüğü sağlık politikaları ve bu politikaların ortaya çıkan dönüşümler ile ülkemiz sağlık alanında çok önemli reformlara imza atmıştır. Ayrıca sağlık faaliyetlerine yeni bir soluk kazandıran AK Partimiz hiçbir kesimi ihmal etmeden, evde bakım, engelsiz yaşam, psikososyal destek hizmetleri ile ülkemizi ve şehrimizi bu anlamda ihya etmiştir. Bizler de bu anlamda şehrimizdeki artan hastane sayısı, hekim sayısı ve nitelikli eğitim imkanları ile Malatya’mızı sağlık alanında en üst konumlara getirme gayreti içerisinde olacağız. Özellikle yaşanan depremler sonrası oluşan ihtiyaç ve gereksinimleri yakından takip ettiğimizi ve bu anlamada Bakanlıklar ile de görüşmeler gerçekleştirdiğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞEHRİMİZİN İMAR VE İHYASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKEN”

Yeşilyurt’ta konteyner kentte kalan vatandaşları da ziyaret eden Ölmeztoprak, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek talepleri dinledi. Her daim esnafın yanında olduklarını aktaran Ölmeztoprak, “Şehrin yeniden inşa edilmesi için büyük gayretler sarf edilirken esnaflarımızın unutulması mümkün değildir. Esnaflarımızın kalkınması şehrimizin imar ve ihyası için çok önemli bir etkendir. Kültür, sağlık, turizm, ekonomi, istihdam gibi birçok alanda reformlara imza atan AK Partimiz bu süreçte esnafımızı hiçbir zaman ihmal etmemiş, en iyi imkanlardan faydalanmalarını sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“GEREKLİ PROJELERİMİZ HAKKINDA İSTİŞARELERDE BULUNDUK”

Daha sonra Malatya Tarın ve Orman İl Müdürlüğü görevine getirilen Osman Akar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Ölmeztorak, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzü ziyaretimizde milli gücümüz, en önemli gelir ve ihracat kaynağımız olan tarım ve tarımsal üretimin gelişmesi için gerekli projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Çiftçimizin ve tarımın destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı