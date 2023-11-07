Yılmaz müjdeyi verdi Malatya'da 2026 yılında tüm ilçelerde olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı açılış ve programlara katılmak üzere deprem bölgesi Malatya’ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Malatya iş dünyası ile buluşan Yılmaz, 2024 yılında Kale ve Arguvan, 2026 Pütürge ve Doğanyol’a doğal gaz geleceği müjdesini verdi.

Malatya’ya 20 yılda 79 milyar TL harcama yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya’nın doğunun en gelişmiş ve en girişimci illerinden biri olduğunu vurguladı.

“HAK YERİNİ BULACAKTIR”

Sözlerine Filistin'de yapılan soykırımı kınayarak başlayan Yılmaz,

“Gazze'de insanlık suçu işleniyor. Bunu görmek için insan olmak yeter. Gazzeliler kıyıma uğratılmaktadır. Türkiye Filistin davasının arkasındadır. Türkiye, kalıcı çözüm sağlanması noktasında her türlü politikayı ortaya koymaktadır. Er geç hak yerini bulacaktır”

dedi.

“DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ KURDUK”

Malatya’ya yapılan yatırımları hakkında bilgi veren Yılmaz,

“Malatya’ya yaklaşık 79 milyar TL harcama yapıldı. Yol seferberliğinde 464 kilometre yol yapıldı. 10 adet köprü tamamlandı. Havaalanı ve yeni terminal binasının çalışmaları devam ediyor. Milli Eğitim alanında 1 buçuk milyar TL yatırım yapıldı. Bu şehre iki üniversitesi kazandırıldı. Baraj sulama alanına 4,7 milyar TL yatırım yapıldı. 14 adet baraj inşa edildi. Çiftçilere 2 milyar kaynak tarımsal destek sağlandı. Malatya için 23,3 milyar lira özel sektöre yatırım yapıldı. 70 bin 473 kişiye istihdam sağlandı. Damızlık düve merkezi kurduk. Türkiye’deki en önemli merkezlerden biri olacak. İki adet Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bayisi kuruldu”

şeklinde konuştu.

“YIL SONUNA KADAR 4 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK”

Malatya’ya enerji alanında da önemli yatırımların yapıldığını söyleyen Yılmaz,

“Malatya’mıza 21 yılda 230 megavat güce sahip santraller kazandırıldı. Bugün 9 ilçe doğal gaz kullanıyor. 2024 yılında Kale ve Arguvan, 2026 yılında da Pütürge ve Doğanyol’a doğal gaz gelecek. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Malatya sağlık alanında önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 12 devlet hastanesi, 4 özel hastane, 97 aile sağlığı merkezi var. Malatya’da 3 tane Organize Sanayi Bölgesi var. 403 tesis faaliyet gösteriyor. 31 bin 659 kişi istihdam ediyor. Depremlerden sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla 327 alan sanayi tesis alanı ilan edildi. İlk etapta 2 bin 400 iş yeri yapılması planlanmış durumda. Malatya merkeze 8 bin küsur ticari birim inşa edilecek. Merkezde 3 binden fazla konutta inşa edilecek. Kayısı da 500 milyon dolar ihracat geliri sağlanıyor. 22 bin konutun inşaası devam edecek. Yıl sonuna kadar 4 bin kadar konut teslim edilecek. Türkiye bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmaya 3 trilyon TL para harcanacak deprem bölgesine. 2024 yılı için 1 trilyon 28 milyar TL harcama yapılacak (ödenek bütçeye koyulmuş). Yerinde dönüşüm projesi kapsamında İlk temel Bakırcılar Çarşısı’nda atıldı”

ifadelerine yer verdi.