Bakanlıktan KDV’siz arsa satışı Başvurular nereden yapılacak?

Kahramanmaraş ve Malatya'nın merkezi yerlerindeki yatırımlık arsalar için ikamet şartı bulunmakla beraber, 16 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30'da düzenlenecek olan açık artırmaya çevrimiçi katılım da sağlanabiliyor. Ayrıca internet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

KDV’DEN MUAF TUTULACAK

Bakanlığın satışa çıkardığı yatırımlık 245 muhtelif arsa KDV’den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25’i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vadeyle yapılacağı bilgisi verildi. Kahramanmaraş ve Malatya’da satışa çıkan arsalarla ilgili detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75’den ulaşılabilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24) NO'lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için katılım teminatı ödemek zorunda.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 24 AY VADE İLE TEKRAR ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Konuya ilişkin görüşlerini sunan gayrimenkul danışmanı Ali Osman Aslantürk,

“6 Şubat Asrın Felaketinden sonra devletimiz elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Bunun neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kahramanmaraş ve Malatya’da 245 arsayı satışa çıkartacak. Buradaki şartlar vilayetlerde ikamet etmek gerekiyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile tekrar ödeme kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlarımız istedikleri yerlerden arsaları temin etme imkânına kavuşabilirler”

ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçın isimli vatandaş ise,

“Ben çok teşekkür ederim böyle kolaylık sağlandığı için. Güzel olacağını düşünüyorum. Evi, iş yeri ve hayvancılıkla uğraşanlar için yararlı olacağını düşünüyorum. İmkânlar dâhilinde kolaylık sağlanacağını duydum. Teşekkürler”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı