Kahramanmaraş ve Kayseri'de yaşayanların dikkatine!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Avşar Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Çınarlı, Yeniyurt, Çiğli mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin İlçesine bağlı Yazıköy Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Andırın İlçesine bağlı Anacık, Erenler, Kızık mahallelerine, elektrik enerjisi verilemeyecektir.”

KCETAŞ ise Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

KCETAŞ tarafından Kayseri’ de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri‘nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Yukarı, Aşağı, Orta mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akkışla İlçesine bağlı Kululu, Girinci, Manavuz, Yeni mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Yarımtepe Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Ovaçiftlik Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilhisar / Yahyalı İlçesine bağlı Kuzey, Keler, Yenişehir, Camikebir, Köşk, Güney, Yerköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Turan, Küçük Bürüngüz, Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yeşil Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Akcatepe, Akin mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Karakuyu, Örenşehir, Şerefiye, Üçpınar, Olukkaya mahallelerine,

Yarın 11.30 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kılıçkışla, Yarımtepe mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Ağırnas, Anbar mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar, Yunus Emre mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yeşil mahallelerine,

Yarın 15.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Akpınar Mahallesi’ne, enerjisi verilemeyecektir.