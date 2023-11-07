07 Kas 2023 - 12:20- Asayiş

Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi! İşte o anlar

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Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi! İşte o anlar mask
Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi! İşte o anlar
Dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi! İşte o anlar
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Malatya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Malatya’da Ekim ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de paylaşılan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu meydana geldiği görülüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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07 Kas 2023 - 12:20 Malatya- Asayiş

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