07 Kas 2023 - 11:43- Gündem

Malatyalılar yarın dikkat! O mahalleler tek tek açıklandı

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Malatyalılar yarın dikkat! O mahalleler tek tek açıklandı mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Şehitfevzi, Hidayet, Taştepe, Melekbaba, İskender, Kaynarca, Beylerbaşı, Çarmuzu, Cirikpınar, İlyas, Salköprü, Paşaköşkü mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Darende İlçesine bağlı Şuğul, Yenice, Aşağıulupınar, Çaybaşı, Balaban mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Güzelyurt, Bahçelievler mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan İlçesine bağlı Çivril, Ilıcak, Buzluk mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek, Mahmutlu, Yakınca, Sütlüce mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Kömekavak, Altunlu, Sahilköy mahallelerine,

Yarın 05.00-09.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Niyazi, Şifa, İnönü, Aslanbey, Kavaklıbağ, İsmetiye, Şıkşık, Dabakhane mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Bahçelievler, Budaklı mahallelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Arguvan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’ne,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Ören, Bölüklü, Hançerli, İkinciler, Kömekavak mahallelerine elektrik verilemeyecek.

 

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07 Kas 2023 - 11:43 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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