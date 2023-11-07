Malatyalılar yarın dikkat! O mahalleler tek tek açıklandı

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Şehitfevzi, Hidayet, Taştepe, Melekbaba, İskender, Kaynarca, Beylerbaşı, Çarmuzu, Cirikpınar, İlyas, Salköprü, Paşaköşkü mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Darende İlçesine bağlı Şuğul, Yenice, Aşağıulupınar, Çaybaşı, Balaban mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Güzelyurt, Bahçelievler mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yazıhan İlçesine bağlı Çivril, Ilıcak, Buzluk mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek, Mahmutlu, Yakınca, Sütlüce mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Kömekavak, Altunlu, Sahilköy mahallelerine,
Yarın 05.00-09.00 saatleri arasında Yeşilyurt İlçesine bağlı Niyazi, Şifa, İnönü, Aslanbey, Kavaklıbağ, İsmetiye, Şıkşık, Dabakhane mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Darende İlçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan İlçesine bağlı Bahçelievler, Budaklı mahallelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Arguvan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’ne,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi İlçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ İlçesine bağlı Ören, Bölüklü, Hançerli, İkinciler, Kömekavak mahallelerine elektrik verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.