7 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘7 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
7 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
BİLİM ECZANESİ - MERKEZ
FIRAT MAHALLESİ, İNDERE CADDESİ, NO:40 (AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
24 SAAT AÇIK!
DEFNE ECZANESİ - MERKEZ
ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, NO:77/A, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
BAKAN ECZANESİ - MERKEZ
DOĞA CADDE AVM KARŞISI, GÖZDE HASTANESİ YANI
24 SAAT AÇIK!
CEMSULTAN ECZANESİ - MERKEZ
İSTASYON CİVARI, KÖMÜR TEVZİ YOLU, TEKTUT KEBAP İLERİSİ
24 SAAT AÇIK!
MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ
MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, Battalgazi
08:30-23:59 ARASI AÇIK!
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.