07 Kas 2023 - 11:41- Sağlık

7 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘7 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
7 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 7 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘7 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

7 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

 

BİLİM ECZANESİ - MERKEZ

FIRAT MAHALLESİ, İNDERE CADDESİ, NO:40 (AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)

24 SAAT AÇIK!

 

DEFNE ECZANESİ - MERKEZ

ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, NO:77/A, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

 

BAKAN ECZANESİ - MERKEZ

DOĞA CADDE AVM KARŞISI, GÖZDE HASTANESİ YANI

24 SAAT AÇIK!

 

CEMSULTAN ECZANESİ - MERKEZ

İSTASYON CİVARI, KÖMÜR TEVZİ YOLU, TEKTUT KEBAP İLERİSİ

24 SAAT AÇIK!

 

MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ

MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, Battalgazi

08:30-23:59 ARASI AÇIK!

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07 Kas 2023 - 11:41 Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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