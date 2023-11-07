Malatyalılar cuma gününe dikkat!

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da bölge genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğinin ifade edildiği hava tahmin raporunda, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada 10 Kasım Cuma günü Malatya’nın bazı bölgelerin yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi:

Malatya-Merkez ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

BUGÜN;

Bugün, Malatya-Merkez: Az bulutlu 22 derece,

Bugün, Akçadağ: Az bulutlu 22 derece,

Bugün, Arapgir: Az bulutlu 20 derece,

Bugün, Arguvan; Az bulutlu 20 derece,

Bugün, Battalgazi: Az bulutlu 22 derece,

Bugün, Darende: Az bulutlu 22 derece,

Bugün, Doğanşehir: Az bulutlu 21 derece,

Bugün, Doğanyol: Az bulutlu 22 derece,

Bugün, Hekimhan: Az bulutlu 20 derece,

Bugün, Kale: Az bulutlu 20 derece,

Bugün, Kuluncak: Az bulutlu 20 derece,

Bugün, Pütürge: Az bulutlu 21 derece,

Bugün, Yazıhan: Az bulutlu 23 derece,

Bugün, Yeşilyurt: Az bulutlu 22 derece.

YARIN;

Yarın, Malatya-Merkez: Az bulutlu 20 derece,

Yarın, Akçadağ: Az bulutlu 21 derece,

Yarın, Arapgir: Az bulutlu 19 derece,

Yarın, Arguvan; Az bulutlu 19 derece,

Yarın, Battalgazi: Az bulutlu 20 derece,

Yarın, Darende: Az bulutlu 22 derece,

Yarın, Doğanşehir: Az bulutlu 22 derece,

Yarın, Doğanyol: Az bulutlu 23 derece,

Yarın, Hekimhan: Az bulutlu 19 derece,

Yarın, Kale: Az bulutlu 20 derece,

Yarın, Kuluncak: Az bulutlu 21 derece,

Yarın, Pütürge: Az bulutlu 20 derece,

Yarın, Yazıhan: Az bulutlu 21 derece,

Yarın, Yeşilyurt: Az bulutlu 20 derece.