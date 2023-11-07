Kutsal'dan uyarı “Son pişmanlık fayda etmez”

Kış aylarında araçların yol tutuşunu artırarak kaygan zeminlerde kaza oranını düşürmek için hayata geçirilen kış lastiği (kar lastiği), her yıl belirlenen 1 Aralık-1 Nisan ayları arasında uygulanıyor. Ticari, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların takma zorunluluğu bulunan bu uygulamayla ilgili konuşan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Kutsal, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamada bulundu.

Kış lastiğinin ticari araçlarda mecburi olduğunu ifade eden Kutsal, vatandaşların verilen tarihlere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

“KIŞ LASTİĞİNİN BÜYÜK ÖNEMİ VAR”

Kış lastiğinin sadece ticari araçlarda zorunlu olduğuna dikkat çeken Kutsal, “Biz sadece ticari araçlarda değil, tüm araçlar için kış lastiği uygulamasının zorunlu olması gerektiğini dile getiriyoruz. Çünkü kış lastiğinin büyük bir önemi var. Özellikle hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman normal yaz lastiklerinde sertleşme meydana geliyor ve fren mesafesi artıyor. Bu lastiklerin yolu tutma veya kavrama özelliği kaybı-oluyor. Bu nedenle yumuşak lastik olan kış lastiği kullanılması zorunlu hale geliyor. Çok sayıda duyarlı sürücümüz var, bunlar kış lastiği kullanıyorlar ama çok sayıda vatandaşımız kış lastiğini kullanmıyor. Şehir dışına gidecek olan vatandaşlarımızı ekiplerimiz kontrol ediyorlar fakat sadece ticari araçlar bu denetime tabi oluyorlar. Ben özellikle kış lastiğinin tüm araçlarda kullanılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“KIŞ LASTİĞİ KULLANIMI ÖZEL ARAÇLARDA DÜŞÜK”

Kış lastiği takama konusunda Malatyalıların duyarlı olduğunu belirten Kutsal, “Malatya’da kış lastiği kullanımı çok iyi. Yalnız modeli 2000 yılından önce olan araçlarda kış lastiği pek kullanılmıyor. Gençler bu gibi araçları kaydırarak kullandıkları için kış lastiğine heves etmiyorlar. Bu nedenle de kazaya neden olunuyor. Zaten kaza yapan araçların çoğu da bu araçlar. Bu araçların sürücüleri de mutlaka kış lastiği takmaları lazım. Özel araçlarda kış lastiği zorunluluğu olmadığı kış lastiği kullanımı özel araçlarda düşük” ifadelerini kullandı.

“ÖNLEM ALMAMIZ GEREKİYOR”

Malatya’da lastik fiyatlarının yüksekliğine değinen Kutsal, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ekonomik durumu belli. Her şey pahalı. Geçen yıl 10 lira olan bir ürün bu yıl 100 TL. Araba lastiklerinin fiyatı da 2,5-3 kat arttı. Bu durum da ister istemez sürücüleri etkiliyor. Çünkü gittikçe eski araç sayısı gittikçe fazlalaşıyor. Bu da hükümetin önlem alacağı bir şey. Her ne kadar olursa olsun vatandaşlarımız pahalı diye kış lastiği almamazlık yapmasınlar. Çünkü dönem dönem kullanılacağı için bu lastik bir süre vatandaşlarımızı idare eder. Araca eşinizle, çocuklarınızla biniyorsunuz. Bu yüzden önlem almamız gerekiyor. ‘Keşke’ dememek için mutlaka kural neyse onu uygulamalıyız. Son pişmanlık fayda etmez. Lastikten, sigortadan, kaskodan imtina etmeyelim.”