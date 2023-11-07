“Farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz”

Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü olarak her komisyonun yıl içerisinde yaptığı farklı farklı etkinliklerin bulunduğuna dikkat çeken Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, öğrenciler ve vatandaşların Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün internet sayfasına girerek bu etkinlikler hakkında bilgi sahibi olabileceklerini kaydetti. Doç. Dr. Ucuz, “Biz üniversite öğrencileri ile birlikte tüm şehrimize bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili farkındalık kazandırmayan amaçlayan ve bununla ilgili faaliyetler yapan bir koordinatörlüğüz” dedi.

Bağımlılığın iki oluşum sürecinin olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. İlknur Ucuz, bunlardan ilkinin fiziksel, ikincisinin ise psikolojik bağımlılık süreci olduğunun altını çizdi.

“KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ”

Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün amaç ve hedefleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. İlknur Ucuz,

“Biz bu alanda 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, 2021 yılında İnönü Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Koordinatörlüğümüzde 6 tane komisyon bulunmakta. Tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve akademik izlem. Akademik izlem komisyonumuzda bağımlılık konusunda yapılan tezler ve makaleler, araştırmaları güncel tutabilmek için 6 aylık aralıklarla düzenli olarak bu araştırmaları derlemeyi, raporlamayı ve bu bilimsel çalışmaların görünürlüğünü artırarak bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu komisyonlarla birlikte öncelikle hedefimiz tabi ki üniversite öğrencileri; ama sadece üniversite öğrencileri değil üniversite öğrencileri ile birlikte tüm şehrimize bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili bir farkındalık kazandırmayan amaçlayan ve bununla ilgili faaliyetler yapan bir koordinatörlüğüz. Üniversitemiz bünyesinde Genç Yeşilay öğrenci topluluğumuz var. Her komisyonumuzda Genç Yeşilay öğrenci topluluğundan da bir öğrenci var ve bu şekilde başta öğrenciler olmak üzere aslında tüm şehre bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele noktasında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz”

şeklinde konuştu.

“SEÇMELİ BİR DERS KOYDUK”

Koordinatörlük olarak gerçekleştirdikleri etkinlik ve faaliyetlerden bahseden Doç. Dr. Ucuz,

“Koordinatörlük bünyesinde pek çok faaliyetlerimiz var. Her komisyonun yıl içerisinde yaptığı farklı farklı etkinlikler var. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız üniversitemizin internet sayfasından, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün bulunduğu alana girerek etkinliklerimiz hakkında bilgi sahibi olabilirler. Etkinliklerimiz yıl boyunca devam ediyor. Yine öğrencilerimiz ve vatandaşlar internet sitemizde bağımlılıkla ilgili her türlü merak ettikleri sorulara cevap bulabiliyorlar. Sayfamızı sürekli güncelliyoruz. Ayrıca sayfamızda öneri ve istek bölümümüz var. Öğrencilerimiz bağımlılıkla ilgili öneri ve isteklerini buradan bizlere iletebiliyorlar. Ayrıca Bağımlılıkla Mücadele noktasında 2 yıldır tüm üniversite öğrencilerimize seçmeli bir ders koyduk. Dersimizde 14 farklı öğretim üyesi bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele noktasında bilgiler veriyor. Bu dersimizde bağımlılığın tanımı, bağımlılığın nörobiyolojik dediğimiz altta yatan mekanizmalarının işleyişi, bağımlılık türleri, bağımlılıkla ilgili risk faktörleri, koruyucu faktörler, sağlıklı iletişim becerileri, güvenlik güçlerinin bağımlılıkla ilgili faaliyetleri anlatılıyor. Bu dersimiz bütün üniversite öğrencilerine açtık. Amacımız her fakülteden, her öğrenciye ulaşabilmek. Bunun dışında İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Kampüs’te ayda bir-iki defa yayınımız oluyor. Burada komisyon üyelerimiz kendi alanları ile ilgili kendilerine yöneltilen soruları yanıtlıyor”

ifadelerine yer verdi.

“BU İRADE İLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİL”

Bağımlılığın psikolojik ve fiziksel bağımlılık olmak üzere iki oluşum sürecinin bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Ucuz,

“Bağımlılığın oluşumunun 2 dönemi var. İlk dönemi psikolojik bağımlılık dönemi ikinci dönem ise fiziksel bağımlılık dönemi. Psikolojik bağımlılık dönemi, erken dönemdir ve siz bir şeyi kullanmaya başladığınızda, ilk zamanlar gerginliğiniz gider rahatlarsınız, burada zihninizde ödül sistemi uyarılmıştır ve kendinizi iyi hissedersiniz. Bu aslında bağımlılığın oluşumundaki psikolojik dönemdir ve sizde oluşan bu rahatlık hissi bir süre sonra bu maddeyi tekrar alma arzusunu oluşturur. Artık burada bağımlılığın başladığını fark etmek lazım. İkinci aşamada geç dönem fiziksel bağımlılık dönemidir. Burada kullandığınız maddeye bu defa tolerans gelişmeye başlıyor artık aldığınız doz sizde aynı rahatlığı vermiyor, aynı rahatlığı almanız için daha fazla doz almanız gerekiyor. Yani bir birim madde kullanıyorsanız artık iki birim kullanmanız gerekiyor ki o ilk dönemdeki o psikolojik süreçte yaşadığınız rahatlığı size geri versin. Bu dönemde yoksunluk krizleri olur çünkü vücutta artık maddeye karşı fiziksel bir bağlılık geliştirmiştir. Her maddenin bağımlılık yapma süresi birbirinden farklıdır. Bu beyni uyarması ile ilgilidir. Bazen halk arasında şöyle yanlış ifadelerde oluyor ‘Ben bir kere denerim bana bir şey olmaz, benim iradem çok güçlü.’ Bu irade ile ilgili bir şey değil ya da bu ahlaki bir konu değil bu aslında ruhsal bir hastalık. Kişiden kişiye bu sürç değişir. Örneğin sigara bazen tek dozda da bağımlılık yaratabilir ama alkolde bu durum farklı olabilir. Bu sizin psikolojik süreçten fiziksel sürece geçme sürenize bağlı. Bu süreç arası ne kadar uzunsa o kadar daha geç bağımlı olursunuz ama bu süreç birbirine ne kadar yakınsa o kadar hızlı bağımlı olursunuz”

diye konuştu.

“HEPİMİZİN GÖREVLERİ VAR”

Bağımlılığı başlamadan önlemek için herkese görev düştüğünü belirten Doç. Dr. Ucuz,

“Her maddenin bağımlılık yapıcı etkisi farklı mesela bazı uyuşturucu maddeler tek dozda bağımlılık yaparken bazı uyuşturucu maddeler ise biraz daha geç bağımlılık yapar; ama bağımlılık bir kere oluştu mu artık bu ciddi bir sorun demektir, çünkü hem bireyi hem de toplumu etkiler. Örneğin suç işleyen bireylere bakıldığında bunların çoğunun madde, alkol veya tütün bağımlısı olduğu görülür. En önemli şey bağımlılık oluşmadan engellemek. Bağımlılığı tedavi etmek kolay değil bizim açımızdan da çok zor ve hastanın buna katılması da zor bir süreç. En mantıklısı bağımlılık başlamadan önlemek. Bu koordinatörlüğün kurulma amacı da zaten farkındalık kazandırmak. Bu farkındalığı kazandırırken de hepimizin bir birey olarak bağımlılığın tüm toplumu etkilediğini unutmamız gerekiyor. Yakınımızda bağımlılık ihtimali olan birileri varsa mutlaka onları gerekli yerlere yönlendirmemiz ve bilinçlendirmemiz lazım. Bağımlılığı başlamadan önlemek için hepimizin görevleri var. Toplumsal alanda görevlerimiz olduğunu unutmamalıyız. Artık dünyada ve Türkiye’de her türlü bağımlılıkta, her gün vaka sayısı giderek artıyor. Bu artış inanılmaz seviyelerde o yüzden burada toplum olarak hepimize çok ciddi görevler düşüyor”

söyleminde bulundu.

Son olarak bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi almak isteyen kişilerin Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün internet sayfasını ziyaret etmesini tavsiyeden eden Doç. Dr. Ucuz,

“Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün internet sayfasına girdiğinizde oradaki komisyonların iş akış planlarına ulaşabilirsiniz, iş akış planlarının hepsinin altında erişim linkleri var oradan da ne tür faaliyetlerde bulunduğumuzu ve bu faaliyetlerin içerikleri hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Örneğin geçen yıl üniversitemizde faaliyet gösteren Dağcılık Kulübü ile birlikte Levent Vadisinde, ‘Bağımlı olma, özgür ol’ sloganı ile doğa yürüyüşü yaptık. Bu etkinliklerimiz herkeisn katılımına açık. Etkinliklerimizi takip etmek isteyenler internet sayfamızı ziyaret edebilirler”

açıklamasında bulundu.