Büyük kriz geliyor mu?

İlaç yokluğuyla mücadele eden eczacılar, bu sefer de istihdam kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu sorunu anlatan ve bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, “Eczacılığın sürdürülebilirliği açısından en önemli sorunumuz şu anda istihdam sorunu. Eczacılık fakülteleri başta olmak üzere bu fakültelerdeki kontenjanların ciddi oranda artmasıyla mezun sayımız artıyor ve istihdam sorunumuz git gide büyüyor. Maalesef ki sorun dağ gibi oldu. Bu nedenle artık istihdam sorununu çözmeden fakültelerin ve kontenjanların artırılmamasını talep ediyoruz” dedi.

İlaç krizi Malatya’da git gide artarken bu soruna bir türlü çözüm bulunmaması kafalarda soru işareti bırakıyor. En çok antibiyotik ve kronik rahatsızlık ilaçlarının bulamadıkları ve bu yüzden de mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, eczacılık mesleğinin yaşadığı en büyük sorunu da gündeme taşıyarak, önemli açıklamalarda bulundu.

İlaç yokluğunu Malatya ve Türkiye olarak yıllarca çektiklerini dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, Euro dalgalanmasının yıllardır gündemlerinde olduğunu söyledi.

“EN BÜYÜK ÇARESİZLİĞİ BİZ YAŞIYORUZ”

İlaç kurunun düşük olması nedeniyle bazı ilaçların piyasada olmadığını belirten Sönmez,

“Geçen yıldan bu yana ilaç yokluğunu çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Temmuz ayında ilaç fiyatlandırılması arttı. İlaç kuru yüzde 30.5 oranında bir artış yaşandı. Yüzde 10.75’ten yüzde 14 civarına yükseltildi. Ama şu anda Euro 30 TL civarlarında. İlaç kuru hala bunun yarısına kadar ulaşmış bile değil. Bundan dolayı ilaç sanayisi de her zaman ‘Zarar ediyoruz’ diye isyan ediyorlar. İlaç sanayisinin isyanını da ilaç bulamayarak maalesef biz halka yansıtmış oluyoruz. Bu alanda en büyük yük bizim sırtımızda. Çünkü ilaç bulamayan bir insanla karşı karşıya kaldığınızda en büyük çaresizliği biz yaşıyoruz. Düşününki kanser hastası bir yakınınız var ve çaresizce ilaç arıyor. Biz de maalesef ki istemeyerek de olsa ‘ilaç yok’ diyoruz. Bu ilacı tüm Türkiye’de arıyoruz, bazen gruplarımız var, oradan yazışıyoruz, o ilacı bulmak için bazen çok ciddi bir efor sarf ediyoruz ama bazı ilaçların piyasadan tamamen kaldırıldığını, firmalardan kesinlikle çıkışının olmadığını öğreniyoruz. Etken madde olmadığı için ilacın üretilmediğini duyuyoruz. Bu da bizi hem korkutuyor, hem de gerçekten bizi çok üzüyor. Hastalarımıza karşı da mahcup oluyoruz”

diye konuştu.

“HAZIRDA BEKLEYEN BİRÇOK MESLEKTAŞIMIZ VAR”

Milli ilacın şart olduğunu söyleyen Sönmez,

“Bunun çözümü milli ilaca hızlı bir şekilde geçmektir. Yerli ilacı desteklemektir. Yerli ilaca geçmezsek bu sorun bu şekilde maalesef artarak devam edecek. Raflarımızdaki ilaçların yüzde 80’inini kaybetmiş olacağız. Euro ilaç kurunun yılda bir veya 2 defa güncellenmesi kesinlikle yanlış. Çünkü 2 yıldır görüyoruz ki, döviz kuru dalgalanmaları ciddi oranda artıyor. Bir ayın diğer ayı tutmadığına şahit oluyoruz. Gider kalemlerinin ciddi oranda artığını ama gelir kaleminin yılda bir defa güncellendiğini görüyoruz. Bu da artık eczacılık mesleğinin sürdürülemeyeceğini gösteriyor. Bu da açıkçası geleceğe olan umudumuzu kırıyor. Çünkü hazırda bekleyen birçok meslektaşımız var. Hem üniversitelerde okuyan hem de üniversiteyi bitirip meslek hayatına atılmayı bekleyen meslektaşlarımız var. Bu karsız hizmet maalesef onların da hayalini kırıyor. Bundan dolayı bir an önce buna kalıcı bir çözüm getirilmesi lazım. Elbette ki yerli ilaca yavaş yavaş geçilmeli, bu birden bire olacak bir şey değil. Ancak öncelikle ilaç fiyat kararnamesinin düzenlenmesi gerekiyor. Euro ilaç kurunun güncellenmesinin senede bir veya 2 defa ile geçiştirilmeden ciddi anlamda 2 ayda bir, 3 ayda bir değerlendirilip artırılması gerektiğini düşünüyorum. İlaç fiyat kararnamesi düzenlenip, karlılıkların da bu doğrultuda düzeltilmeli. Aksi takdirde ilaçların yokluğuyla birlikte eczacıların da iflasını izlemek zorunda kalacağız. Bu da sağlık hizmetinin en önemli kanadı olan eczanelerin batışının ülkeye ne kadar zarar vereceğini herkesin takdirine sunuyorum”

ifadelerini kullandı.

“VAR OLAN İLAÇ, BÜTÜN HASTALARIN ULAŞABİLDİĞİ İLAÇTIR”

Zorla ilaç bulduklarını söyleyen Sönmez,

“Malatya’da ilca yokluğunu yüzdelik olarak veremiyorum. Çünkü ilaca ulaşamamamız her geçen gün artıyor. Belki yüzde 50-60 oranında ilaç bulamıyoruz. Ama şöyle bir şey de var: Bazı ilaç kalemi bir ay yok, bir ay sonra zorla buluyoruz. Biz ‘İlaç yok’ dediğimiz da Sayın Bakanımız ‘İlaç var’ diye geri dönüş yapıyor. Ama bir, 2 eczanede olan ilaç, var olarak kabul edilmez. Bir ilaca var diyebilmek için bütün hastaların o ilaca ulaşabilmesi gerekiyor. Benim için var olan ilaç, bütün hastaların ulaşabildiği ilaçtır. Malatya’da 2-3 eczanede olan ilaca var diyemem. Çünkü o ilaca ulaşabilecek hasta maalesef sınırlıdır. Bilindiği gibi artık kış dönemine giriyoruz, Kovid’in yeni varyantının ortaya çıktığı söyleniyor, ciddi salgın hastalıkları var. Bunlarla alakalı antibiyotik sıkıntısını çok yaşadık, hala da yaşamaya devam ediyoruz. Doktorlar hastalara ilaç verdiklerinde bizler doktorlara verdikleri ilaçların olmadığını, başka gruba yönlendirebilirler mi diye sürekli dönüş yapıyoruz. Doktorlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bir tansiyon, şeker ilacının bir alternatifi belki olabilir ama bir kanser, hepatit B, hepatit C ilacının maalesef alternatifi yok. Bu yüzden bu iş sarpa sarmadan Bakanımızın, devletimizin bu işe hızlı bir şekilde el atmasını istiyoruz”

söyleminde bulundu.

“ŞU ANDA SALGIN SÜRECİ”

En çok antibiyotik sıkıntısı çekildiğini belirten Sönmez,

“Hemen hemen her eczanede yaşanılan sıkıntı antibiyotik yokluğu. Çünkü en çok sorulan ilaç antibiyotik. Şu anda salgın süreci. Bu yüzden antibiyotiklerde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Kronik rahatsızlıklara verdiğimiz ilaçlarda da ciddi oranda sıkıntılar yaşıyoruz. Kanser ilaçlarıyla ilgili bir dönem çok sıkıntı çektik. Şu anda ara ara gelen kalemler var ama hala sıkıntı yaşadığımız ilaç grupları var. Antibiyotik en sık yaşanılan ilaç problemi. Sürecin düzelmesini bekliyoruz. Grip aşısında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Grip aşısı sayıları ayarlandı. Hem kendi eczanem hem de Malatya adına konuşuyorum grip aşısında bir problem yok”

dedi.

“HER KADEMEMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Sürdürülebilir bir eczacılık hizmeti için yetkililere çağrıda bulunan Sönmez, sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Sürdürülebilir bir eczacılık olması isteniyorsa karlılığın güncel kura oranla artırılması gerekiyor. İlaç yokluklarının artmaması adına ilaç firmalarına, ilaç dağıtım kanallarına, eczanelere verilmesi gereken karlılıkların verilmesi gerekiyor. Çünkü sanayiye yansıyan olumsuzluk, dağıtım kanalına, dağıtım kanalından eczaneye, eczaneden ise hastalara yansıyor. Bu bir silsile halinde ilerliyor. Bu yüzden bizim her kadememize sahip çıkmamız gerekiyor. İlaç yokluklarının artmaması için yerli ilaca destek verilmesi lazım. En önemli hususumuz bu. Bundan sonra bizlerin hızlı bir şekilde yerli ilacı destekleyip, fabrikalar kurup eczacılarımızı, kimyagerlerimizi, biyologlarımızı yarımcı olmamız lazım. Nasıl ki yeni bir aşı merkezimiz kuruldu ve bizler çok mutlu olduk. Bunun gibi ilaç sanayi ve ilaç fabrikaları artırılmalı. Bunlar yavaş yavaş olacak şeyler ama en azından bir adım atılsa bizlere umut verecektir. Özellikle eczacılığın sürdürülebilirliği açısından en önemli sorunumuz şu anda istihdam sorunu. Eczacılık fakülteleri başta olmak üzere bu fakültelerdeki kontenjanların ciddi oranda artmasıyla mezun sayımız artıyor ve istihdam sorunumuz git gide büyüyor. Maalesef ki sorun dağ gibi oldu. Buna çözüm üretemiyoruz. Bu nedenle artık istihdam sorununu çözmeden fakültelerin ve kontenjanların artırılmamasını talep ediyoruz.”