“Bu meslek de artık bitme noktasına geldi”

Son zamanlarda maliyetlerindeki artış ve talebin az olması nedeni kelle ütme mesleğinin de artık tükenme noktasına geldiğine dikkat çeken Ahmet Yurtçu, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimsenin olmadığını kaydetti. Yurtçu, “Benden sonra bu mesleği devam ettirecek yok, birçok meslek gibi bu meslekte artık bitme noktasına geldi” dedi.

Yaklaşık 50 yıldır kelle ütme yaparak geçimini sağlayan 63 yaşındaki Ahmet Yurtçu, depreme ve bütün imkansızlara rağmen baba mesleğini devam ettirmek için mücadele veriyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte birçok derde deva olan kelle paça çorbaları da tüketilmeye başladı. Ancak evde kelle paça çorbası yapmak isteyen kişiler genellikle ütülmüş kelleleri tercih ediyorlar.

Kelle ütmenin zor ve zahmetli bir iş olduğuna vurgu yapan Yurtçu, ütülenen kellenin bir-iki saat suda bekletilip bulaşık teli ile temizlendikten sonra kaynamaya hazır hale geldiğinin altını çizdi.

“MESLEĞİ DEVAM ETTİRMEYE ÇABALIYORUZ”

Malatya’da depremden önce Bakırcılar Çarşısında kelle ütme yapan Ahmet Yurtçu, deprem sonrası konteynerde hizmet vermeye başladığını söyleyerek

“Depremden önce Bakırcılar Çarşısında dükkanımız vardı orada kelle ütme yapıyorduk. Depremde orası yıkılınca biz de kendi çabamızla kurduğumuz konteynerde mesleği devam ettirmeye çabalıyoruz. Kelle paçanın birçok faydası var. Canan Karatay hocamızın da dediği gibi diz kapağındaki sıvı kayıplarına iyi gelir. Kırık, çıkığa ve kemik rahatsızlıklarına çok iyi gelir. İlaç değil ama bağışıklık sistemini güçlendirir, normalde 15-20 günde iyileşen bir hastanın bir hafta içinde daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Bizim yöremizin insanı da kelleyi ütülmüş yer. Ütmek demek kellenin kıllarının ateşte yanıp, temizlenmesi demek. Ütülmüş kelle, bir-iki saat suda bekletilir ondan sonra tahta fırçası veya bulaşık teli ile temizlenip kaynatmaya hazır hale getiriliyor”

şeklinde konuştu.

“HARLI ATEŞTE YAPILIYOR”

Satışlarının düşük olduğunu belirten Yurtçu,

“Bura yeni açıldığı için satışlar düşük, çok bilende yok ama havaların soğumaya başlaması ile birlikte talebin artacağını düşünüyorum. Soranlar oluyor. Bu yağlı ve ağır olduğu için sıcak havalarda yenmiyor, havalar serinledikçe, soğudukça rağbet oluyor. Fiyatı da 160 lira. Ütme ocakta, kömürde harlı ateşte yapılıyor. Şehirde ütme yapılmıyor çünkü olanak yok, genellikle köyde yapılır; ama o da biraz eziyetli, zahmetli oluyor. Burada özel ocağı var teknolojiden faydalanarak, kolay ve basit bir şekilde kelleyi ütülüyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“ARTIK BİTME NOKTASINA GELDİ”

Son zamanlarda maliyetlerinde artış gösterdiğini kaydeden Yurtçu,

“Eskiden çarşı, merkezdeydik, nakliyesi biraz daha kolay oluyordu şimdi Çavuşoğlu Mahallesi’nde nakliyesi biraz zor oluyor, ocakta kömür ateşinde ütülüyor, kömürün maliyeti de zaten günden güne artış gösteriyor. Benden sonra bu mesleği devam ettirecek de yok, birçok meslek gibi bu meslekte artık bitme noktasına geldi”

açıklamasında bulundu.