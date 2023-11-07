07 Kas 2023 - 10:28- Eğitim

Bu yıl üye sayısı ve ilgi az oldu

İnönü Üniversitesi bünyesindeki öğrencilerin dersler dışındaki boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren topluluklar geçtiğimiz günlerde Bilgeler Yolu üzerinde stant açarak, üye kaydı yapmaya başladılar. Geçen yıl deprem nedeni ile etkin bir faaliyet gerçekleştirmediklerini ifade eden topluluklara bu yıl üye sayısı ve ilgi az oldu.