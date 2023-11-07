Bu yıl üye sayısı ve ilgi az oldu

Her yıl üniversitelerde derslerin başlamasından bir-iki hafta sonra üniversite bünyesinde faaliyet gösteren topluluklar, üniversitenin kampüsünde stant açarak üniversiteyi yeni kazanan öğrencileri, topluluklarına davet etmek ve gerçekleştirecekleri etkinliklere katılım sağlamaları için üye kaydı alımı yapıyorlar.
Topluluklar, yeni üyelerin kayıtlarını yaptıktan sonra bir tanışma toplantısı düzenleyerek sosyal faaliyetlere geçen yıl kaldıkları yerden devam etmeyi planlıyorlar.
“ATÖLYE ÇALIŞMALARIMIZ VAR”
Sinema Topluluğu hakkında bilgi veren topluluk üyesi Ersin Özdemir,
“Sinema Topluluğu olarak biz 2. dönemde kısa film gösterileri yapıyoruz, açık hava film gösterimlerimiz oluyor. Aynı zamanda gelen ünlü konuklarımız var, yönetmenler, ses prodükleri ve oyuncular gelerek etkinlikler düzenliyorlar. Bu etkinliklere öğrenciler istedikleri gibi katılabiliyor herhangi bir zorunluluğumuz yok. Bunun dışında atölye çalışmalarımız var”
şeklinde konuştu.
Tiyatro Topluluğu hakkında bilgi veren topluluk üyesi Halep Atalan ise,
“Provalarımız oluyor. Mart ayında Tiyatrocular Haftasında etkinlikler yapıyoruz. Mediko’da bir odamız vardı depremde orası da yıkıldı. Akademik danışmanımız Ersin Aycan, bu yıl bize bir oda ayarlayacak, daha sonra yine tekrar provalara ve oyunlar sahnelemeye başlayacağız”
ifadelerine yer verdi.
İki birincilik kupaları olduğunu kaydeden Okçuluk Topluluğu Başkan Yardımcısı Salih Ayık,
“Biz topluluğumuzda geleneksel Türk okçuluğu faaliyetinde bulunuyoruz. Hafta 2 kere talimimiz oluyor. Üyelerimize ilk önce ok atmayı öğretiyoruz, ondan sonra talimlere alıyoruz ve dönem sonunda bir yarışmamız oluyor, yarışmayı kazanan kişilere hediyelerimiz oluyor. Ayrıyeten şehirler arası yarışmalarımız oluyor, buralarda da 2 tane birincilik kupamız var”
söyleminde bulundu.
“TECRÜBE KAZANMA İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”
Müzikle ilgilenen insanları bir araya toplamayı hedeflediklerini belirten Müzik Topluluğu Başkan Yardımcısı Selma Sıla Şengül,
“Biz burada müzikle ilgilenen insanları bir araya topluyoruz, birbirleri ile bağlantı kurmalarını sağlıyoruz. Bağlantı bana göre çok önemli çünkü ben kendimi geliştirirken en başta bu topluluğa üye olduğumda mesela tonlama problemlerim vardı. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Sadece teorik olarak değilde uygulamalı olarak da çok yardımcı oldular. Bağlantı bence bu yüzden çok önemli. Okulumuzun bir stüdyosu vardı MEDİKO ile birlikte orası da yıkıldı. Biz o stüdyoda amatör müzik gruplarımızın çıkmasına olanak sağlıyorduk. Bu yıl yeniden o stüdyonun kurulmasını talep edeceğiz. Amatör müzik gruplarımıza okuldaki konserler ve etkinliklerde tecrübe kazanma imkanı sağlayacağız”
diye konuştu.
Geçen yıl kurulan Genç Doğal Afet Arama Kurtarma Topluluğu hakkında bilgi veren topluluk üyesi Süleyman Şanverdi ise,
“Topluluğumuz geçen yıl kuruldu; ama depremden dolayı aktif olamamıştık bu yıl tam anlamıyla aktif olacağız. Seminerler ve konferanslarımız olacak. Deprem bilimcileri getireceğiz. Onlar seminerler verecek, AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde eğitimler alacağız”
dedi.
“TARİHİ YERLERİ VE İLÇELERİ GEZECEĞİZ”
Afrika Çalışmaları Topluluğu hakkında bilgi veren topluluk üyesi Mehmet Salih Akça,
“Afrika Çalışmaları Topluluğu (İNÜAFAM), Afrikalı öğrenciler arasında etkileşimi artırmak için kurulmuş bir topluluk, geçen yıl kuruldu. Üyelerimizin Türkçe ve İngilizce öğrenmesi için dil grupları olacak. Gezilerimiz olacak Afrikalı öğrencilerle Türkiye’yi, Malatya’nın tarihi yerleri ve ilçelerini gezeceğiz”
ifadelerini kullandı.
Kitap ve makale değerlendirmeleri yaptıklarını söyleyen Kelam Topluluğu üyesi İkra Kırteke,
“Kelam topluluğu İlahiyat Fakültesinin kurduğu bir topluluk. Makaleler okuyoruz, Gazali’nin makalelerinin değerlendiriyoruz, sempozyumlarımız ve panellerimiz var, kitap değerlendirmelerimiz oluyor”
şeklinde konuştu.
Satranç Topluluğu hakkında bilgi veren topluluk üyesi Hamza Kırgın, “Satranç Topluluğu olarak öğrencilere öncelikle teorik eğitimler vermek istiyoruz daha sonra turnuvalar düzenleyerek öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.